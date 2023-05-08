تفاعل واسع مع لقطات “العشاء الأخير” لشهيدي طولكرم في الضفة المحتلة (شاهد)

أثار مشهد العشاء الأخير للشهيدين حمزة خريوش وسامر الشافعي اللذين استشهدا في اشتباك مسلح مع الاحتلال صباح السبت، في طولكرم شمالي الضفة المحتلة، تفاعلات واسعة من رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت صورة متداولة، مشهد وعاء ورق العنب المطهو وبجانبه البطيخ أعلى مجلى المطبخ، وهو الطعام الذي أعدته والدة الشهيد الشافعي له ولرفاقه معه قبيل استشهادهما.

وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الصورة، معبرين عن حزنهم وتضامنهم مع ذوي الشهداء، قائلين إن طعامهم عند الله خير وأبقى.

وعلقت الكاتبة الفلسطينية هبة أبو ندى عبر فيسبوك “كان العشاء في الجنة أسبق، لا بأس يا أمهم لن يبقوا جياعًا، موائد الله أشهى”.

وكتب حساب شعوب ضد التطبيع عبر تويتر “العشاء الأخير للشهيدين حمزة خريوش وسامر الشافعي في مخيم طولكرم. يجمعنا الموت في آخر المطاف ولكن كيف يرى المطبع نفسه وقد أدرك أن التطبيع خيانة”.

العشاء الأخير للشهيدين حمزة خريوش وسامر الشافعي في

مخيم طولكرم.

يجمعنا الموت في اخر المطاف

ولكن كيف يرى #المطبع نفسه وقد ادرك ان #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/DViTaA8MY8 — شعوب ضد التطبيع (@SAlttby7585) May 6, 2023

وغرّدت المغردة تسنيم النجار عبر تويتر “نتقاسم الموت، كما نتقاسم الحياة”، مضيفة “#العشاء_الأخير لشهداء طولكرم.. لله دركم، وعلى الله أجركم، وسلامٌ عليكم بما صبرتم وجاهدتم، ونسأل الله أن يتقبلكم”.

نتقاسم الموت، كما نتقاسم الحياة .!#العشاء_الأخير ل #شهداء_طولكرم لله دركم، وعلى الله أجركم، وسلامٌ عليكم بما صبرتم وجاهدتم، ونسأل الله أن يتقبلكم✌️💔 pic.twitter.com/UxhfKy2llt — تسنيم النجار 🇵🇸 (@Tasneeemnajjar) May 6, 2023

ودونت الناشطة لينا الرفاعي معلقة “رِفاق دُنيا زائلة ورِفاق جنة الله الخالدة هنيئاَ لكم الشَهادة يا مَن فَديتم أنفسُكم لله ودِينه”.

العشاء الأخير، أعدته أم سامر لوحيدها سامر الشافعي ورفاقه حمزة والبقية. واجعل من طيب الجنّة وثمارها مأكلهم ومستقرّهم يا ربّ. pic.twitter.com/Yq4dkcM4xK — ليان عزمي (@layan_azmi) May 6, 2023

كان عشاء جميل ولكن لا يعرفون أنه الأخير🥺

العشاء الأخير للشهيدين حمزة خريوش وسامر الشافعي في مخيم طولكرم.#شهداء_طولكرم #طولكرم pic.twitter.com/0fOV1b2IgA — خولة ناصر (@KhawlatNas63365) May 6, 2023