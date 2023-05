قطر: موقفنا من التطبيع مع النظام السوري “لم يتغير”

قال ماجد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، إن موقف دولة قطر من التطبيع مع النظام السوري لم يتغير.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الأنصاري قوله إن دولة قطر تسعى دائمًا لدعم ما يحقق الإجماع العربي، ولن تكون عائقًا في سبيل ذلك، لكن الموقف الرسمي لقطر من التطبيع مع النظام السوري قرار يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وأعرب الأنصاري عن تطلع قطر إلى العمل مع الأشقاء العرب في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الكرامة والسلام والتنمية والازدهار، وأن يكون هذا الإجماع دافعًا للنظام السوري لمعالجة جذور الأزمة التي أدت إلى مقاطعته، وأن يعمل على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه معالجة قضايا الشعب السوري وتحسين علاقاته مع محيطه العربي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد الأنصاري تأكيد دعم دولة قطر للجهود كافة الإقليمية والدولية الرامية لإيجاد حل شامل وعادل للأزمة السورية يحترم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وفي وقت سابق اليوم، قررت جامعة الدول العربية استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها بعد أكثر من 11 عامًا على تعليق أنشطة دمشق إثر الاحتجاجات التي تحولت إلى نزاع دام قسّم سوريا، وأتى على اقتصادها وبنيتها التحتية.

وتنتهي بذلك عزلة دبلوماسية فرضتها دول عربية عدة منذ بداية الثورة في 2011 على نظام بشار الأسد، الذي تتطلع حكومته اليوم إلى أموال إعادة الإعمار، رغم أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تسوية سياسية في بلد مقسم، تتنوع القوى المسيطرة فيه.

وأعلن مجلس جامعة الدول العربية إثر اجتماع غير عادي على مستوى وزراء الخارجية “استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها” ابتداء من الأحد.

وفي أول رد على القرار، أكدت وزارة الخارجية السورية أهمية “التعاون العربي المشترك”، وشددت على أن المرحلة المقبلة “تتطلب نهجًا عربيًا فاعلًا وبنّاءً.. يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية”.

وقالت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن سوريا تابعت “التوجهات والتفاعلات الإيجابية التي تجري حاليًا في المنطقة العربية، وفي هذا الإطار تلقت سوريا باهتمام قرار الجامعة، التي تعد سوريا عضوًا مؤسسًا فيها”.

وأكدت وزارة الخارجية السورية أن قرار الجامعة العربية بعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية يصب في مصلحة الدول العربية كلها، وفي مصلحة تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لشعوبها.

