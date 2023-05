الاتحاد الأوربي يلغي الاحتفال بيوم أوربا في تل أبيب بسبب مشاركة بن غفير

ألغى الاتحاد الأوربي، اليوم الاثنين، احتفالا دبلوماسيا كان من المقرر أن ينظمه غدا الثلاثاء في تل أبيب بعد قرار الحكومة الإسرائيلية أن يكون وزير الأمن القومي، اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير ممثلا عنها في الحفل.

وأعرب مكتب الاتحاد الأوربي في إسرائيل، في بيان نشره على تويتر، عن أسفه لإلغاء حفل الاستقبال الدبلوماسي بمناسبة “يوم أوربا” الذي يوافق 9 مايو/أيار من كل عام.

وقال الاتحاد إنه “لا يريد تقديم منصة لشخص تتعارض آراؤه مع القيم التي تُمثل الاتحاد الأوربي”، في إشارة إلى بن غفير.

وأضاف مكتب الاتحاد الأوربي “ومع ذلك، سيتم الاحتفاظ بالحدث الثقافي لليوم الأوربي للجمهور الإسرائيلي، للاحتفال مع أصدقائنا وشركائنا في إسرائيل بالعلاقة الثنائية القوية والبناءة”.

The EU Delegation to 🇮🇱 is looking forward to celebrating Europe Day on May 9, as it does every year. Regrettably, this year we have decided to cancel the diplomatic reception, as we do not want to offer a platform to someone whose views contradict the values the 🇪🇺 stands for. >

