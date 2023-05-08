الاتحاد الأوربي يلغي الاحتفال بيوم أوربا في تل أبيب بسبب مشاركة بن غفير

ألغى الاتحاد الأوربي، اليوم الاثنين، احتفالا دبلوماسيا كان من المقرر أن ينظمه غدا الثلاثاء في تل أبيب بعد قرار الحكومة الإسرائيلية أن يكون وزير الأمن القومي، اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير ممثلا عنها في الحفل.

وأعرب مكتب الاتحاد الأوربي في إسرائيل، في بيان نشره على تويتر، عن أسفه لإلغاء حفل الاستقبال الدبلوماسي بمناسبة “يوم أوربا” الذي يوافق 9 مايو/أيار من كل عام.

وقال الاتحاد إنه “لا يريد تقديم منصة لشخص تتعارض آراؤه مع القيم التي تُمثل الاتحاد الأوربي”، في إشارة إلى بن غفير.

وأضاف مكتب الاتحاد الأوربي “ومع ذلك، سيتم الاحتفاظ بالحدث الثقافي لليوم الأوربي للجمهور الإسرائيلي، للاحتفال مع أصدقائنا وشركائنا في إسرائيل بالعلاقة الثنائية القوية والبناءة”.

The EU Delegation to 🇮🇱 is looking forward to celebrating Europe Day on May 9, as it does every year. Regrettably, this year we have decided to cancel the diplomatic reception, as we do not want to offer a platform to someone whose views contradict the values the 🇪🇺 stands for. > — EU in Israel 🇪🇺🇮🇱 (@EUinIsrael) May 8, 2023

ويوافق “يوم أوربا” ذكرى إعلان تشكيل “الجماعة الأوربية للفحم والصلب” عام 1950، التي شكلت النواة الأولى للاتحاد الأوربي.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن سفراء الاتحاد الأوربي بإسرائيل قدّموا توصية، في وقت سابق من اليوم الاثنين وقبل اتخاذ القرار، “بإلغاء جميع الكلمات بالحفل، ردّا على قرار الحكومة الإسرائيلية إرسال وزير الأمن القومي المتطرف ممثلا رسميا لها إلى الحدث”.

وفي رده على الإجراء الأوربي، كتب بن غفير على تويتر “من العار أن يمارس الاتحاد الأوربي، الذي يدعي تمثيل التعددية الثقافية، تكميم الأفواه بدلا من ذلك”.

وأضاف “إنه لشرف لي أن أمثل الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي البطل وشعب إسرائيل في كل منتدى”.

وتابع “يعرف الأصدقاء الحقيقيون كيفية التعبير عن النقد، وكيفية سماعه أيضا”.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الأحد، إن سفارة الاتحاد الأوربي بإسرائيل بعثت رسائل إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، يطلب الاتحاد بموجبها عدم تمثيل بن غفير للحكومة في حفل الاستقبال بمناسبة “يوم أوربا”.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن رسالة سفارة الاتحاد الأوربي “نحن لا نؤيد الآراء السياسية للوزير بن غفير أو حزبه، لأن العديد من تصريحاته تتعارض مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوربي”.

وحسب الصحيفة، فإن الأمانة العامة للحكومة الإسرائيلية ردت على المطلب الأوربي بالقول إنها ستفعل ذلك فقط إذا طلب الوزير استبدال غيره به، لكن بن غفير أكد حضوره.

وقال مكتب بن غفير في بيان “يعتقد الوزير أنه حتى لو لم يؤيد ممثلو الاتحاد آراءه كما نُشر في بيانهم، فهم يفهمون جيدا أن إسرائيل دولة ديمقراطية، وفي الديمقراطيات يُسمح أيضا بسماع آراء مختلفة”.