“يسرقون رغيفك ويستخدمونه في مراسم التتويج”.. ناشطون يعلقون على دهن ملك بريطانيا بزيت من القدس (فيديو)

شهد يوم تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث، أمس السبت، مراسم عدة. وأظهرت عدسات الكاميرات العاهل الجديد وهو يتحضر للتقليد الأكثر قداسة ضمن مراسم التتويج الملكي.

وتُمسح في التقليد أجزاء من جسد الملك بزيت من القدس جُلب للملك خصيصا من جبل الزيتون، وذلك لقداسة الجبل في الديانة المسيحية.

وقال رئيس أساقفة في كانتربري إنه “منذ القدوم وحتى يومنا هذا، كان الملوك يُمسحون بالزيت من هذا المكان المقدس”.





واحتفت وزارة الخارجية البريطانية بهذا الجزء من المراسم، الذي عدّته الأكثر قدسية في حفل التتويج، وقالت “الجزء الأكثر قدسية في مراسم التتويج هو حين يُمسح الزيت المقدس على الملك”.

وأوضحت أن هذا التقليد يجري وراء ستار صُنع خصيصا بهذه المناسبة، كما أفادت بأن “الزيت المقدس صُنع من زيتون حُصد من بستانين على جبل الزيتون في القدس”.

الجزء الأكثر قدسية بمراسم التتويج هو حين يُمسح الزيت المقدس على الملك. هذا الجزء من المراسم يكون وراء هذا الستار الذي صُنع خصيصا لمناسبة #تتويج_الملك_تشارلز3 هذا الزيت المُقدس صُنع من زيتون حُصد من بستانيْن على جبل الزيتون في #القدس#تتويج_الملك_تشارلز_الثالث#Coronation pic.twitter.com/COk64l6Kd4 — 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) May 6, 2023

ولم يفوت المدونون الإسرائيليون الفرصة، إذ غرّد حنانيا نفتالي قائلا “حقيقة طريفة: الزيت المستخدَم في دهن الملك تشارلز يُنتَج من بساتين الزيتون على جبل الزيتون في القدس. أتمنى أن تكون المملكة المتحدة أمة قوية تخشى الله”.

وردّ حساب يحمل اسم (جند فلسطين) على نفتالي قائلا “صهيوني نموذجي، يحاول أن يجعل من تتويج ملك إنجليزي متمحورا حوله. المراسم كلها مسيحية بروتستانتية، ومسح الزيت من القدس قائم على زمن لم تكن فيه إسرائيل موجودة”.

His Majesty King Charles III is being crowned in a coronation ceremony. Fun fact: the oil used to anoint King Charles is produced from olive groves on the Mount of Olives in Jerusalem. I wish the UK to be a strong God-fearing nation! 🇮🇱🇬🇧 #Coronation pic.twitter.com/uD1spwyQ29 — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) May 6, 2023

The Mount of Olives was historically Jebusite land conquered by David after ascending the throne in 885bce. So historically, your people have always been conquerors and colonisers. And the Jewish cemetery is not 3,000yrs old. https://t.co/37RvnQj8BB — Jund Filastin 🇵🇸🇱🇧🇵🇰🇸🇾🇯🇴🇮🇶🇮🇷 (@AndrewF39444004) May 7, 2023

ولفت الطقس أنظار المدونين العرب أيضا، إذ كتب المدون صهيب “يسرقون رغيفك ويستخدمونه في مراسم التتويج”.

يسرقون رغيفك و يستخدموه في مراسم التتويج https://t.co/6mNMR4fOuS — ُ svhibe (@svhibe) May 6, 2023

وكتب حساب باسم سلمى “الزيت من فلسطين المحتلة. احتلها الاستعمار البريطاني في المقام الأول، وهذا يعكس وجه الملكية إذا كان هناك ما يعكسه”.

Oil from occupied Palestine..occupied thanks to British colonization in the first place ..this reflects the face of monarchy if anything does. https://t.co/f3gdG7Db9J — Salma🇲🇦 (@Salma20018i) May 6, 2023

وغردت الإعلامية سمر جراح ردّا على الخارجية البريطانية “زيت مسروق ومُحتل مغتصب مستعمر وأنتم السبب”.

زيت مسروق مُحتل مُغتصب مُستعمر وانتم السبب. https://t.co/qioBpVhWht — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) May 6, 2023

Palestinian olive oil stolen by the colonizers 👇🏼 https://t.co/5G95MOr2PW — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) May 6, 2023

وتُوّج تشارلز الثالث، السبت، رسميا ملكا لبريطانيا في كنيسة وستمنستر بالعاصمة لندن، ضمن أكبر احتفال رسمي تشهده البلاد منذ 7 عقود، في مراسم عريقة يعود تاريخها إلى ألف عام.

وانطلقت في لندن مراسم تتويج تشارلز الثالث في حدث تاريخي نادر، ليصبح الملك الأربعين، خلفا لأمه الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت قبل 7 أشهر عن 96 عاما، بعدما حكمت البلاد 70 عاما.