سياسة|بريطانيا

“يسرقون رغيفك ويستخدمونه في مراسم التتويج”.. ناشطون يعلقون على دهن ملك بريطانيا بزيت من القدس (فيديو)

7/5/2023-|آخر تحديث: 7/5/202301:11 PM (مكة المكرمة)

شهد يوم تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث، أمس السبت، مراسم عدة. وأظهرت عدسات الكاميرات العاهل الجديد وهو يتحضر للتقليد الأكثر قداسة ضمن مراسم التتويج الملكي.

وتُمسح في التقليد أجزاء من جسد الملك بزيت من القدس جُلب للملك خصيصا من جبل الزيتون، وذلك لقداسة الجبل في الديانة المسيحية.

وقال رئيس أساقفة في كانتربري إنه “منذ القدوم وحتى يومنا هذا، كان الملوك يُمسحون بالزيت من هذا المكان المقدس”.

واحتفت وزارة الخارجية البريطانية بهذا الجزء من المراسم، الذي عدّته الأكثر قدسية في حفل التتويج، وقالت “الجزء الأكثر قدسية في مراسم التتويج هو حين يُمسح الزيت المقدس على الملك”.

وأوضحت أن هذا التقليد يجري وراء ستار صُنع خصيصا بهذه المناسبة، كما أفادت بأن “الزيت المقدس صُنع من زيتون حُصد من بستانين على جبل الزيتون في القدس”.

ولم يفوت المدونون الإسرائيليون الفرصة، إذ غرّد حنانيا نفتالي قائلا “حقيقة طريفة: الزيت المستخدَم في دهن الملك تشارلز يُنتَج من بساتين الزيتون على جبل الزيتون في القدس. أتمنى أن تكون المملكة المتحدة أمة قوية تخشى الله”.

وردّ حساب يحمل اسم (جند فلسطين) على نفتالي قائلا “صهيوني نموذجي، يحاول أن يجعل من تتويج ملك إنجليزي متمحورا حوله. المراسم كلها مسيحية بروتستانتية، ومسح الزيت من القدس قائم على زمن لم تكن فيه إسرائيل موجودة”.

ولفت الطقس أنظار المدونين العرب أيضا، إذ كتب المدون صهيب “يسرقون رغيفك ويستخدمونه في مراسم التتويج”.

وكتب حساب باسم سلمى “الزيت من فلسطين المحتلة. احتلها الاستعمار البريطاني في المقام الأول، وهذا يعكس وجه الملكية إذا كان هناك ما يعكسه”.

وغردت الإعلامية سمر جراح ردّا على الخارجية البريطانية “زيت مسروق ومُحتل مغتصب مستعمر وأنتم السبب”.

وتُوّج تشارلز الثالث، السبت، رسميا ملكا لبريطانيا في كنيسة وستمنستر بالعاصمة لندن، ضمن أكبر احتفال رسمي تشهده البلاد منذ 7 عقود، في مراسم عريقة يعود تاريخها إلى ألف عام.

وانطلقت في لندن مراسم تتويج تشارلز الثالث في حدث تاريخي نادر، ليصبح الملك الأربعين، خلفا لأمه الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت قبل 7 أشهر عن 96 عاما، بعدما حكمت البلاد 70 عاما.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي