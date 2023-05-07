مشاهد توثق لحظة تدمير القوات الكرواتية جسر موستار التاريخي خلال حرب البوسنة (فيديو)

نشر اتحاد جنود موستار ومركز موستار للسلام والتعاون المتعدد الأعراق مشاهد للحظات انهيار جسر موستار التاريخي جنوبي البوسنة والهرسك على يد القوات الكرواتية عام 1993.

المشاهد التي انتشرت لأول مرة، التقطت من جانب قوات مجلس الدفاع الكرواتي خلال فترة حرب البوسنة، وتُظهر اللقطات كيف استهدفت القوات الكرواتية النقاط الحساسة في الجسر التاريخي.

وأوضح مدير المركز صافيت أوروجيفيتش أنهم وصلوا إلى المشاهد عن طريق المصادفة، وقال: “يجب على من يستخدمون كلمات الصراع والحرب بسهولة أن يشاهدوا المقطع، ويروا ما مرت به البوسنة والهرسك وموستار”.

جدير بالذكر أن جسر “موستار” الذي يبلغ طوله 27 مترًا تم تشييده عام 1566 على يد المهندس المعماري خير الدين، تلميذ المهندس المعماري التركي الشهير معمار سنان، وأطلق اسمه على المدينة، وبات على مر عقود يمثل رمزًا للتوحيد بين الحضارات والثقافات.

الجسر الذي يعد روح مدينة موستار، كان قد انهار في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 1993، لعدم تحمله ضربات المدافع الكرواتية إبان الحرب التي شهدتها البوسنة والهرسك آنذاك، لكن بجهود تركية ودولية تم إعادة تشييد الجسر ثانية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2004 شهدت “موستار” حدثًا تاريخيًا تمثل في إعادة افتتاح جسر المدينة الأثري الذي يربط شطريها الكرواتي والمسلم.

ومثّل إعادة افتتاح جسر موستار على أنه بمثابة مصالحة بين أطراف الحرب، وترسيخ لمبادئ السلام في هذه الدولة الأوربية.

وكانت القوات الصربية قد ارتكبت العديد من المجازر بحق المسلمين، إبان فترة “حرب البوسنة” التي بدأت في 1 مارس/آذار 1992، وانتهت في 14 ديسمبر/كانون الأول 1995، بعد توقيع اتفاقية “دايتون”، وتسببت الحرب بإبادة أكثر من 300 ألف شخص، وفق أرقام الأمم المتحدة.