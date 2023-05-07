ماذا سيفعل السودانيون فور انتهاء الحرب؟ مدون يقدم اقتراحات (فيديو)

رغم ضبابية المشهد لدى السودانيين بشأن مصير البلاد، فإن بعضهم ينظر للضوء في آخر النفق، ويرى انفراجة قريبة.

ومن هؤلاء الأشخاص مدون الفيديو عبد السلام حسن الذي نشر تسجيلًا بعنوان “ماذا سيفعل السودانيون فور انتهاء الحرب؟”.

وقال حسن إن “أول شيء عليك فعله هو التقدم لعمل مباشرة في الخرطوم، حيث إن المدينة ستكون فارغة والناس لم تعد لبيوتها بعد، فعليك استغلال الموقف في هذه الحالة”.

وأكد “تقدم لأماكن رفيعة وكن جريئًا ولا تخف”.

بعد السعي للعمل “يجب أن يكون الزواج الخطوة الثانية”، يضيف المدون السوداني، أن على المرء أن يشرح لأهل العروس أن البلاد كانت في حالة حرب، ويمكننا الآن البدء من الصفر.

الخطوة الثالثة هي السكن، يوصي حسن “بالسكن على أطراف الخرطوم لا في الوسط، ففي حال حصل شيء جديد تكون أنت بعيد عنه”.

ودعا في لهجة فكاهة إلى تنويع دائرة المعارف والأصدقاء، ومحاولة التعرف إلى “أصحاب البقالة والباصات والاختلاط بهم”، بحيث لو أعيدت الظروف يكون للشخص صديق يزوده بأساسيات الحياة.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.