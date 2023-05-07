قطر تجلي عالقين حاملين للإقامات القطرية في السودان وترحب ببدء المفاوضات (فيديو)

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، السبت، إجلاء 229 سودانيًّا من حاملي الإقامة القطرية من السودان، ورحبت قطر بالمبادرة السعودية الأمريكية لبدء المفاوضات في جدة بالسعودية بين طرفي الاشتباكات.

وأفادت الخارجية القطرية في بيان، صباح السبت، أنها تمكنت من إجلاء 61 سودانيًّا من حمَلة الإقامة القطرية من السودان، بواسطة طائرة تابعة للقوات الجوية القطرية أقلعت من مطار بورتسودان ووصلت إلى الدوحة عصر اليوم.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية القطرية في بيان منفصل، أنها تمكنت من إجلاء 168 سودانيًّا من حمَلة الإقامة القطرية من السودان، بالإضافة إلى مواطنين قطريين كانوا موجودين في السودان، في طائرة قطرية أقلعت من المطار ذاته.





وجددت الوزارة حرص دولة قطر على استتباب الأمن والاستقرار في السودان.

إجلاء ١٦٨ سودانياً من حملة الإقامة القطرية من السودان #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/DSmcWGDla1 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 6, 2023

ورحبت قطر بالبيان المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية.

وأعربت الخارجية القطرية عن تطلّع دولة قطر إلى أن تمهد هذه الخطوة لوقف دائم وشامل للنزاع العسكري، والانخراط بعد ذلك في مفاوضات واسعة تشارك فيها كل القوى السياسية السودانية وصولًا إلى اتفاق شامل يحقق تطلعات الشعب السوداني.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورًا، وحرصها على استتباب الأمن والاستقرار في السودان.

بيان| قطر ترحب ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/SSCIUtNUl9 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 6, 2023

وكانت قطر قد أطلقت، يوم الجمعة، جسرًا جويًّا يحمل مساعدات إلى السودان، دعمًا للمتأثرين بالقتال الدائر في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأفادت بأن طائرة قطرية تحمل 40 طنًّا من المساعدات الغذائية مقدمة من قطر الخيرية، وصلت إلى مطار بورتسودان في جمهورية السودان الشقيقة.

وبحسب الوكالة، يتضمن الجسر الجوي مساعدات تنموية وغذائية وطبية ومستشفى ميدانيًّا، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري.

ويشهد السودان، منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى، أدت إلى مقتل مئات المواطنين العزل وتدمير عدد كبير من المباني والمنشآت، وتدهور الأوضاع الصحية خاصة في الخرطوم بسبب تدمير بعض المستشفيات.