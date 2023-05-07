رئيس حزب الهدى التركي: المعارضة تهاجمنا بشراسة بعد تحالفنا مع الرئيس أردوغان (فيديو)

أكد رئيس حزب الهدى التركي زكريا يابيجي أوغلو تعرّض حزبه لهجوم شرس من المعارضة منذ تحالف الحزب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال في حوار، السبت، مع (المسائية) على الجزيرة مباشر “دعم حزبنا لأردوغان يأتي انطلاقا من حرصنا على مصالح الدولة التركية”.

وأثنى يابيجي أوغلو على الرئيس التركي، وقال إنه نجح في حماية الحريات الدينية وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وعن وجود حزبه الكردي في “تحالف الجمهور” الذي يضم أيضا حزب الحركة القومية المختلف معهم في الكثير من القضايا المحلية، برر ذلك بـ”وجود نقاط ومصالح مشتركة تجمعهم رغم وجود هوية خاصة لكل حزب”.

وأكد أنه منذ مجيء حزب العدالة والتنمية وحال الأكراد أفضل من ذي قبل، على حد قوله، رافضا وجود أي حزب رسمي يمثل الأكراد “حيث إن كلا له صوته”، حسب وصفه.

وقال إنه لا ينبغي قيام السياسة على الإثنيات والعرقيات. وأوضح أن حزب الشعوب الديمقراطي دعم المرشح كمال كليتشدار أوغلو وليس أردوغان “بسبب وجود أيديولوجيات تتوافق معه، والأمر ليس مرتبطا بالقضية التركية”.

وحزب الهدى أو ما يُعرف بالتركية بـ”هدى بار”، هو حزب كردي ذو ميول إسلامية وقومية، ويُنظر إليه في الشارع التركي بوصفه نقيض حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا “كيانا إرهابيا”.





دعم اللاجئين

وعن قضية اللاجئين، أكد يابيجي أوغلو مواصلة دعم اللاجئين السورييين، شاجبا موقف المعارضة الرافض لوجودهم.

وقال إن اللاجئين السوريين “خرجوا من أرضهم خوفا على أنفسهم، ونحن لن نتركهم فهم مهاجرون ونحن أنصار، ولن نتهمهم بأي من الاتهامات التي تلقي بها المعارضة”.

وبدأت صباح الخميس عملية التصويت في الانتخابات للأتراك المسجلين أماكن إقاماتهم خارج حدود البلاد، فيما يتوجه الناخبون في عموم تركيا إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو/أيار، لانتخاب مرشحيهم.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا، وفق اللجنة العليا للانتخابات التركية.