انتخابات تركيا.. 1.5 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في الخارج

أدلى مليون و488 ألفًا و842 ناخبًا تركيًّا من المقيمين خارج البلاد بأصواتهم في الانتخابات العامة والرئاسية المزمع إجراؤها في 14 مايو/أيار الجاري.

ونقلت وكالة الأناضول عن الهيئة العليا للانتخابات، أن الرقم المذكور يتخطى عدد المشاركين في انتخابات 2018 بالنسبة للناخبين المقيمين خارج البلاد، البالغ حينها مليونًا و358 ألفًا و584 ناخبًا.

ويحق للناخبين الأتراك المقيمين في الخارج الإدلاء بأصواتهم في السفارات والبعثات الدبلوماسية التركية، وفي المعابر الحدودية والمطارات.

ويستمر التصويت في البعثات الدبلوماسية التركية في الخارج حتى 9 مايو، وفي المعابر الحدودية والمطارات حتى مساء الـ14 من الشهر نفسه.

وتشهد تركيا بعد أسبوع انتخابات عامة ورئاسية يتنافس فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشحًا عن تحالف الشعب، وكمال كليتشدار أوغلو مرشحًا عن تحالف الأمة.

كما يخوض الانتخابات الرئاسية محرّم إنجه رئيس حزب البلد، وسنان أوغان مرشحًا عن تحالف الأجداد.

ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب في الاستحقاق الرئاسي والبرلماني 64 مليونًا و113 ألفًا و941 ناخبًا، وفق اللجنة العليا للانتخابات.