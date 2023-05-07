الجيش السوداني يقصف مواقع في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم ويتهم الدعم السريع بنهب مخازن للسلع

قال مراسل الجزيرة مباشر في السودان إن مقاتلة حربية تابعة للجيش حلقت في سماء الخرطوم، وإن مضادات أرضية تابعة لقوات الدعم السريع تتمركز بمحيط القصر الرئاسي وسط العاصمة حاولت التصدي لها.

وأفاد المراسل بأن اشتباكات اندلعت في منطقة السوق العربي بالعاصمة السودانية وسط حالة من الكر والفر بين الجيش وقوات الدعم.

في السياق، اتهم الجيش قوات الدعم السريع بنهب مخازن للسلع، مشيرا إلى سحب ما تبقى من مواد إلى موقع آمن لحفظها لحين تسليمها بعد حسم الموقف.

وتواصلت الاشتباكات في العاصمة السودانية اليوم الأحد، في ظل ترقب لما ستسفر عنه مبادرة سعودية أمريكية وافق عليها الطرفان المتصارعان في البلاد حول هدنة جديدة.

وأعلن الأمريكيون والسعوديون أن الطرفين يتفاوضان على هدنة في السعودية، لكنهما لم يتحدثا عن بدء هذه المحادثات ولا مضمونها.

اجتماع عربي

ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا برئاسة مصر اليوم لبحث موضوعي عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة وبحث تطورات الأوضاع بالسودان .

وتلقى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خطاباً من القوى المدنية السودانية الموقعة على الاتفاق الإطاري يعرضون فيه وجهة نظرهم حول الدور المنشود من الجامعة العربية لوقف الاشتباكات الدائرة في السودان.

وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن القوى المدنية طلبت من الأمين العام التواصل الفوري مع قيادات القوات المسلحة والدعم السريع لحثهما على وقف القتال كأولوية رئيسية.

ومنذ اندلاع المواجهات في 15 أبريل/نيسان الماضي تشهد العاصمة الخرطوم حالة من الفوضى ناجمة عن الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأسفرت المعارك الضارية المستمرة منذ 22 يوما عن سقوط 700 قتيل و5 آلاف جريح حسب بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها (إيه سي إل إي دي)، فضلا عن نزوح 335 ألف شخص ولجوء 115 ألفا إلى الدول المجاورة.

كما أجبرت عددا كبيرا من المواطنين على البقاء في منازلهم حيث يعانون من انقطاع المياه والكهرباء ومن نقص مخزون الطعام والمال.

ومع استمرار المعارك، حذرت الأمم المتحدة الجمعة من إمكانية أن يعاني 19 مليون شخص من الجوع وسوء التغذية خلال الأشهر المقبلة.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة فرحان حق الجمعة إن برنامج الأغذية العالمي يتوقع “أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون فقدانا حادا في الأمن الغذائي في السودان ما بين مليونين و2,5 مليون شخص”.

ووفق تقرير البرنامج مطلع 2023، كان 16,8 مليونا من إجمالي عدد السكان المقدّر بـ45 مليون نسمة، يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي.