الاتحاد الأوربي يعترض على مشاركة بن غفير في حفل “يوم أوربا”

أعلن الاتحاد الأوربي رفضه قرار إسرائيل إيفاد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، للمشاركة في يوم أوربا، حسب إعلام عبري.

ويوافق يوم أوربا التاسع من مايو/أيار كل عام، ويأتي لإحياء إعلان وزير الخارجية الفرنسي الراحل روبير شومان عام 1950 تشكيل الجماعة الأوربية للفحم والصلب، التي شكلت النواة الأولى للاتحاد الأوربي.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن سفارة الاتحاد الأوربي في إسرائيل بعثت برسائل إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، يطلب الاتحاد بموجبها عدم تمثيل بن غفير للحكومة في حفل الاستقبال بمناسبة يوم أوربا الذي سيُنظَّم الثلاثاء في تل أبيب.

وقالت سفارة الاتحاد الأوربي في بيان نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت “نحن لا نؤيد الآراء السياسية للوزير بن غفير أو حزبه. في الواقع، يتعارض العديد من تصريحاته وآرائه السابقة مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوربي”.

من جانبها، قالت الأمانة العامة للحكومة الإسرائيلية ردّا على المطلب الأوربي إنها ستفعل ذلك فقط إذا طلب الوزير استبدال غيره به، لكن بن غفير أعلن أنه سيحضر الحدث، حسب يديعوت أحرونوت.

ومن المفترض أن يلقي بن غفير كلمة أمام المشاركين، ويهنئهم بالمناسبة التي سيحضرها سفراء العديد من الدول الأجنبية في إسرائيل، وفق الصحيفة.

وكُلّف بن غفير بمنصب ممثل الحكومة الإسرائيلية في يوم أوربا من قِبل سكرتارية الحكومة التي تتولى وضع الوزراء في حفلات الاستقبال بمناسبة الأعياد الوطنية للسفارات الأجنبية.

وقال مكتب بن غفير في بيان “يعتقد الوزير أنه حتى لو لم يؤيد ممثلو الاتحاد آراءه كما نُشر في بيانهم، فهم يفهمون جيدا أن في الديمقراطيات يُسمح أيضا بسماع آراء مختلفة”.

وبن غفير، المولود في القدس الغربية عام 1976 لأم وأب من يهود العراق، معروف بمواقفه المتطرفة تجاه الفلسطينيين، وهو من سكان مستوطنة “كريات أربع” المقامة على أراضي الخليل بجنوبي الضفة الغربية، بحسب صفحته على موقع الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).