الأردن يتسلم النائب العدوان من إسرائيل والبرلمان يرفع حصانته تمهيدا لمحاكمته (فيديو)

تسلم الأردن، اليوم الأحد، النائب عماد العدوان الموقوف لدى الاحتلال الإسرائيلي منذ أبريل/نيسان الماضي، بشبهة تهريب أسلحة وذهب.

وقرر البرلمان الأردني رفع الحصانة عنه بطلب من محكمة أمن الدولة، مما يعني ضمنًا التمهيد لمحاكمته.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي في بيان “بدأت على جسر الملك حسين (يربط المملكة بالضفة الغربية الفلسطينية) عملية تسليم النائب عماد العدوان من قِبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية”.

وبينما لم يتطرق المجالي إلى أي تفاصيل بشأن ما دفع تل أبيب إلى تسليمه بعد تقارير إعلامية عن قائمة مطالب إسرائيلية من الأردن، أعلن مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) رفع الحصانة عن العدوان، بناءً على طلب من محكمة أمن الدولة، وفقًا للوكالة الرسمية (بترا).

ويُعَد رفع الحصانة عن العدوان إقرارًا أوليًّا باتهامه، وبالتالي البدء بمحاكمته أمام القضاء الأردني.

ظروف الإفراج عن النائب عماد العدوان، كما كشف الإعلام الإسرائيلي:

· اتفاق أردني إسرائيلي على مواصلة الأردن التحقيق معه وتقديمه للمحاكمة.

· المخابرات الأردنية اعتقلت عددا من المشتبه بدورهم في تهريب السلاح للضفة.

· التزم الأردن بإطلاع إسرائيل على نتائج التحقيق مع العدوان والآخرين. — د.صالح النعامي (@salehelnaami) May 7, 2023

وقال جواد بولص محامي العدوان، لوكالة الأناضول، إن إسرائيل أفرجت عن موكله “وانتهت القضية بطريقة تخدم جميع الأطراف بدءًا من النائب العدوان والمملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل وعلاقاتها المتبادلة مع المملكة”.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الإفراج عن العدوان جاء بعد ضغوط مكثفة مارسها الأردن على إسرائيل.

موقع والا العبري: الاحتلال يسلم النائب الأردني عماد العدوان إلى الأردن، ويكشف عن وقوفه خلف 12 عملية تهريب مختلفة إلى الضفة الغربية معظمها شحنات أسلحة باستخدام جواز السفر الدبلوماسي منذ فبراير 2022 pic.twitter.com/eeUAJwn2MY — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 7, 2023

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت، في أبريل الماضي، إلقاء القبض على النائب العدوان أثناء مروره بسيارته من الأردن إلى الضفة الغربية عبر جسر الملك حسين، وتردد إعلاميًّا أنه ضُبط وهو يحاول تهريب أسلحة وذهب.

لكن مصادر أردنية مطلعة على الملف قالت لوكالة الأناضول حينئذ، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن العدوان اعتُقل بتهمة محاولة تهريب أسلحة، وإنه لم يكن بحوزته ذهب كما روجت وسائل الإعلام.

وحققت سلطات الاحتلال مع العدوان ولم تسمح لمحاميه بزيارته إلا قبل أيام، وأثارت قضيته تعاطفًا شعبيًّا لا سيّما على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل الربط بين تهريب الأسلحة المزعوم ودعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.