أمام 1.7 مليون شخص.. أردوغان: أنتم أبناء إسطنبول “إن قلتم نعم” ينتهي الأمر (فيديو)

شارك ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص، اليوم الأحد، في تجمع انتخابي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمدينة إسطنبول.

وجاءت المشاركة الحاشدة في التجمع الذي تخلله حفل افتتاح المرحلة الأولى من “حديقة الشعب” في موقع مطار أتاتورك، بحضور الرئيس أردوغان.

وفي خطاب ألقاه أردوغان أمام الجماهير الغفيرة قال: “نعم، الآن أحضروا لي الرقم الرسمي (للمشاركين في التجمع الانتخابي)، الرقم الرسمي مليون و700 ألف”.

قال: “أنتم أبناء إسطنبول، إن قلتم نعم، ينتهي الأمر”، مشيرًا إلى أهمية إسطنبول في الانتخابات التركية، وعن ثقته بدعم غالبية سكانها له في صناديق الاقتراع.

وتشهد تركيا في 14 مايو/أيار الجاري، انتخابات عامة ورئاسية يتنافس فيها الرئيس الحالي أردوغان مرشحًا عن تحالف الشعب، وكمال كلجدار أوغلو مرشحًا عن تحالف الأمة.

ويخوض الانتخابات الرئاسية محرّم إينجه رئيس حزب البلد، وسنان أوغان مرشحًا عن تحالف “الأجداد”.

ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب بالاستحقاق الرئاسي والبرلماني 64 مليونًا و113 ألفًا و941 ناخبًا، وفق اللجنة العليا للانتخابات.

من ناحية أخرى، تطرق الرئيس التركي إلى ما أوردته بعض الصحف والمجلات الغربية عنه، ودعت الناخبين الأتراك لعدم التصويت له بالانتخابات.

وقال: “كما تعلمون، الصحف والمجلات الأوربية تتابعنا الآن في هذا الموقع، ويتساءلون عما يجري في مطار أتاتورك؟ حيث إنكم أنتم من ستردون عليهم بالجواب المناسب”، في إشارة منه إلى التجمع الغفير والتأييد الكبير لأردوغان عكس ما تزعم تلك الصحف.

وأضاف “ليخسأ من تسول له نفسه حياكة مؤامرات ظلامية ضد هذا البلد المبارك”.

من جانب آخر، لفت أردوغان إلى أن حكومات حزب العدالة والتنمية ضاعفت الدخل القومي في البلاد 3 مرات خلال 21 عامًا.

كما وعد أردوغان بتطبيق إجراءات حول معاشات المتقاعدين بعد الانتخابات، وشدد أنه عندما تسلم حزب العدالة والتنمية مقاليد السلطة في تركيا عام 2002، وعد الشعب بالارتقاء بالبلاد على 4 ركائز أساسية هي التعليم والصحة والعدل والأمن.





وأوضح أن حكوماته لم تكتف بتلك الركائز، وأضافت إليها الارتقاء بمجالات النقل والزراعة والدبلوماسية، وواصلت تدعيم البنى التحتية وتطويرها.

وتابع “هل تعلمون ماذا سنفعل بالموارد التي سنحصل عليها من مجالات الطاقة والدفاع بالفترة المقبلة وتزيد قيمتها عن 100 مليار دولار؟ سنخصص هذه الموارد لزيادة رفاهية أبناء شعبنا كافة، بما في ذلك الموظفون والمتقاعدون والنساء والشباب”.

وفي حديثه عن رواتب التقاعد، قال أردوغان “قمنا بزيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 3.5 مرات، حتى ولو حسبنا ذلك على أساس الدولار، فقد وصل إلى أكثر من 8 آلاف و500 ليرة (435 دولارًا)، وسنراجع هذا الرقم مرة أخرى، حسب التطورات”.

ووعد الرئيس موظفي القطاع العام بتحسين رواتبهم خلال يوليو/ تموز المقبل بإضافة حصة رفاهية إلى جانب فرق التضخم على معاشاتهم، مشيرًا إلى أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي ستعلن عن مخرجات اجتماعها مع النقابات يوم الثلاثاء بهذا الخصوص.