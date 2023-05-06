والدة أحدهما حملت نعشه.. شهيدان للقسّام في طولكرم والاحتلال ينكل بجثتيهما والمقاومة تتوعد (فيديو)

استشهد مقاوميْن فلسطينيين، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ​​​​​​​أثناء اقتحام مخيم نور شمس في طولكرم شمالي الضفة الغربية، فيما أعلنت فصائل العمل الوطني الإضراب الشامل في المحافظة حدادًا على الشهيدين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن شهيدي طولكرم هما الشابان: سامر صلاح الشافعي (22 عامًا) الذي أصيب برصاص في الرقبة والصدر والبطن، وحمزة جميل خريوش (22 عامًا) الذي أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى.





وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن جنوده قتلوا المشتبه في أنهما أطلقا النار قرب أفني حفيتس قبل 4 أيام، حيث أصيب مستوطن بجروح طفيفة، في مخيم نور الشمس للاجئين بطولكرم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية أن الشابين المسلحين حاولا الهروب من أحد المباني، وقتلا بالرصاص أثناء تبادل إطلاق النار.

ووثق مقطع مصور تنكيل قوات الاحتلال بجثماني الشهيدين. وظهرت والدة أحدهما وهي تشارك المشيعيين في حمل جثمان ابنها الشهيد، وسط تأثر الحاضرين.

مجددًا تستيقظ #فلسطين على جراح أولادها، ودماء شبابها النازفة بفعل ألة القتل والإرهاب الصهيوني وسط صمت عالمي مُريب.. شهيدان برصاص الاحتلال الصهيوني، إضافة إلى إصابة مستقرة في الأطراف، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم pic.twitter.com/UAFdaDGqSp — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) May 6, 2023

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إبراهيم شلاش (20 عامًا)، ومحمد بليدي (23 عامًا)، قبل الانسحاب من المخيم.

حماس تتوعد

من جانبها أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن شهيدي طولكرم هما من كتائب القسام -الذراع العسكري للحركة- وخاضا اشتباكًا مسلحًا مع القوة الإسرائيلية وأوقعا إصابات محققة، وتابعت “دماء الشهداء التي سالت على ثرى طولكرم اليوم ستكون وقود ثورة في وجه المحتل الغاصب”.

وقالت في بيان لها “إن تصاعد جرائم الاحتلال ونزيف الدم الفلسطيني المتواصل والخطر المحدق بالمسجد الأقصى المبارك يستدعي مواصلة اليقظة والنفير واستنهاض كل الطاقات الشعبية والميدانية لصد العدوان والدفاع عن شعبنا ومقدساتنا”.

وفي بيان سابق اليوم قالت إن جريمة الاحتلال في مخيم نور شمس صباح اليوم لن تمرد دون رد من الشعب الفلسطيني ومقاومته، مشددة على أن “هذه الجرائم لن توقف المد الثوري المتعاظم في الضفة الغربية بل ستزيد الثورة اشتعالًا”.

تغطية صحفية: "شاهد عيان يروي كيفية إعدام الاحتلال للشابين سامر الشافعي وحمزة خريوش بمخيم طولكرم". pic.twitter.com/BA9q1GLCh2 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 6, 2023

ونعت الجبهة الديمقراطية في بيان لها، شهيدي طولكرم مؤكدة أن تلك الجريمة الإسرائيلية وغيرها لن تمر دون رد.

يذكر أن 110 شهداء ارتقَوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري، بينهم 20 طفلًا، وامرأتان.