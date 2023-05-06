نائبة داوود أوغلو للجزيرة مباشر: استقالة أعضاء من حزبنا وانضمامهم للعدالة والتنمية لن تؤثر علينا (فيديو)

أفادت وسائل إعلام تركية باستقالة مئات الأعضاء من حزب “المستقبل” المعارض -الذي يرأسه أحمد داوود أوغلو الرئيس السابق في حزب رجب طيب أردوغان والمنشق عنه- في ولاية أرضروم وانضمامهم إلى العدالة والتنمية.

وقالت نائبة رئيس الحزب والمرشحة في ولاية دنيزلي، سما سيلكين أون، الجمعة لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، إن الأرقام التي تروج في الإعلام مبالغ فيها وأن ذلك لن يؤثر على الحزب ولا على حملته الانتخابية.

وعن الرؤية التي يتبناها الحزب في ملف السياسة الخارجية، والذي كان رئيسه مستشارًا لأردوغان في السياسة الخارجية ووزيرًا لخارجية تركيا، قالت النائبة إن حزبها يرى أن “الحكومة الحالية منفصلة عن السياسة الخارجية وهو ما يعود بالسلب على تركيا”.

ومضت المتحدثة لـ(المسائية) أن رؤية حزب المستقبل “أوسع من ذلك ويطمح لتمثيل السياسة الخارجية بشكل أفضل”، وتابعت أن هناك “عددًا من الأمور غير الواضحة في سياسة تركيا الخارجية الآن، ومنها أن الحزب الحاكم لا يضع حدًا لانتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى”.

واعتبرت نائبة رئيس حزب “المستقبل” أنها “ليست رؤية الحزب وحده بل الطاولة السداسية (تحالف أحزاب المعارضة)”، وتابعت أنه “جرى العمل على الملف لمدة سنة ونصف، وتسعى الحكومة المقبلة (المعارضة) إلى جعل السياسة الخارجية لتركيا تعرف نقطة تحول”.

وقالت سما سيلكين أون، إن “فوز المعارضة لا يعني تغيير الأيديولوجية بل يعني أن الشعب من سيحكم بشكل جماعي (عبر الأحزاب الستة)”.

ومضت إلى أن التحالف سيستعين -في حالة الفوز- بخبرة داوود أوغلو في السياسة الخارجية، و”خاصة في العلاقات مع الدول الإسلامية والخليج”، على حد قول النائبة.

ويحاول الحزب أن يكون من الفائزين في انتخابات 14 مايو/ أيار الجاري، ومن الممثلين عن الشعب في البرلمان، وأردفت المتحدثة للمسائية، أنه منذ حوالي 4 أسابيع تجري المعارضة لقاءات مع المواطنين.

وعن برنامجها الانتخابي قالت المتحدثة باسم حزب المستقبل، إن المعارضة “تهدف إلى إصلاح السياسات الاقتصادية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وخصوصًا الشباب الذين أصبحوا يهاجرون بشكل ملحوظ”، وفق تعبيرها.

وواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولاته الانتخابية في أنحاء البلاد، وزار أمس الجمعة ولاية وان الشرقية، حيث ألقى خطابًا وسط حشد كبير من أنصاره، وقال إن الانتخابات المقبلة ستكون الخطوة الأولى لمُثُل تركيا القوية، داعيًا جميع المواطنين التوجه لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في البرلمانيات والرئاسيات.

ووعد الرئيس أنصاره بالمزيد من المشاريع العملاقة في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكشف مرشح المعارضة والطاولة السداسية زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، عن وعود جديدة متعلقة بأجور الموظفين وقال إنه سيزيد الحد الأدنى للأجور إلى الضعف، وعليه سيكون أقل أجر حكومي 21 ألفا و265 ليرة تركية (1000 دولار).