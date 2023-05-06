قطر تطلق جسرا جويا لدعم المتأثرين بالقتال في السودان (شاهد)

أعلنت قطر، الجمعة، إطلاق جسر جوي يحمل مساعدات إلى السودان، دعمًا للمتأثرين بالقتال الدائر في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأفادت بأن طائرة قطرية تحمل 40 طنًّا من المساعدات الغذائية مقدمة من قطر الخيرية، وصلت إلى مطار بورتسودان في جمهورية السودان الشقيقة.

غادرت اليوم طائرة المساعدات الاولى المقدمة من دولة #قطر 🇶🇦 الى #السودان 🇸🇩 وتشتمل المساعدات على #مستشفى_ميداني كامل يضم غرف عناية مكثفة ومستلزمات طبية متكاملة و مواد غذائية وتموينية .#المساعدات_القطرية#قطر_الخيرية#صندوق_قطر_للتنمية pic.twitter.com/kBcxbRZbWI — Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) May 5, 2023

وأضافت أن الطائرة تمثل أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته دولة قطر لدعم المتأثرين بالقتال الدائر حاليًّا في السودان.

وبحسب الوكالة، يتضمن الجسر الجوي مساعدات تنموية وغذائية وطبية ومستشفى ميدانيًّا، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري.

وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب السوداني الشقيق، ودعمها الكامل لصموده في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها حاليًّا بسبب استمرار القتال.

🎥| تنفيذاً لتوجيهات سمو الأمير @TamimBinHamad .. إطلاق جسر جوي من قطر لدعم المتأثرين بالقتال في #السودان

#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/711nNN8T76 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 5, 2023

ورغم هُدَن متتالية بوساطات إقليمية ودولية، تتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات في ولايات بالسودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وقالت الرياض وواشنطن إن الجانبين المتحاربين في السودان سيجتمعان اليوم السبت في مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر لإجراء محادثات في الوقت الذي يضغط فيه الوسطاء الدوليون من أجل إنهاء الصراع الذي أودى بحياة المئات ودفع عشرات الآلاف من اللاجئين إلى الفرار إلى الخارج.