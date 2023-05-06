سياسة|السودان

قطر تطلق جسرا جويا لدعم المتأثرين بالقتال في السودان (شاهد)

6/5/2023-|آخر تحديث: 6/5/202303:07 PM (مكة المكرمة)

أعلنت قطر، الجمعة، إطلاق جسر جوي يحمل مساعدات إلى السودان، دعمًا للمتأثرين بالقتال الدائر في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأفادت بأن طائرة قطرية تحمل 40 طنًّا من المساعدات الغذائية مقدمة من قطر الخيرية، وصلت إلى مطار بورتسودان في جمهورية السودان الشقيقة.

وأضافت أن الطائرة تمثل أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته دولة قطر لدعم المتأثرين بالقتال الدائر حاليًّا في السودان.

وبحسب الوكالة، يتضمن الجسر الجوي مساعدات تنموية وغذائية وطبية ومستشفى ميدانيًّا، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري.

وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب السوداني الشقيق، ودعمها الكامل لصموده في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها حاليًّا بسبب استمرار القتال.

ورغم هُدَن متتالية بوساطات إقليمية ودولية، تتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات في ولايات بالسودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وقالت الرياض وواشنطن إن الجانبين المتحاربين في السودان سيجتمعان اليوم السبت في مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر لإجراء محادثات في الوقت الذي يضغط فيه الوسطاء الدوليون من أجل إنهاء الصراع الذي أودى بحياة المئات ودفع عشرات الآلاف من اللاجئين إلى الفرار إلى الخارج.

المصدر : وكالات