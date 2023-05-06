شركات الاتصالات السودانية تعلن توقف خدماتها

أعلنت شركات الاتصالات في السودان مواجهتها صعوبات في تقديم خدماتها للمشتركين.

وقالت شركة “إم تي إن سودان” (خاصة) في بيان عبر حسابها الرسمي في فيسبوك إن “جميع فروعها بالخرطوم توقفت عن العمل، ما أدى لانقطاع جميع الخدمات عن المشتركين بسبب انقطاع الإمداد الكهربائي وتعذر نقل وقود المولدات جراء الظروف الحالية”.

وأوضحت الشركة أنها “تعتذر عن هذا الوضع”، وأكدت “العمل مع الجهات المعنية ومناشدتهم لإيجاد حلول بشكل عاجل”.

من جانبها، قالت شركة “سوداني” (حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص) إن بعض المناطق ستشهد “عدم استقرار في الخدمة”.

وقالت في بيان عبر حسابها الرسمي في فيسبوك: “عملاؤنا الكرام، نعتذر لكم ونفيدكم بأنه نسبة للأوضاع المؤسفة التي تمر بها البلاد من أحداث وعدم استقرار الكهرباء، وصعوبة الحصول على الوقود ومولدات الطاقة، قد تتأثر بعض المناطق بعدم استقرار الخدمة”.

وأضافت “نذكركم بأن فريق العمل الخاص بنا يعمل بأقصى جهد ممكن لاستقرار الخدمة وبأفضل جودة خلال أقرب وقت ممكن”، وفق البيان.

وتعد “إم تي إن سودان” و”سوداني” ضمن 4 شركات تقدم خدمات الاتصالات في البلاد إلى جانب “زين” (خاصة) و”كنار” (خاصة).

وتتواصل منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي اشتباكات في ولايات بالسودان بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وقوات “الدعم السريع” بقيادة نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اجتماعًا خاصًا في 11 مايو/أيار الجاري، لمناقشة “تأثير” المواجهات التي يشهدها السودان منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي على حقوق الإنسان.

وقال المجلس في بيان إن هذا الاجتماع الطارئ يأتي بناء على طلب رسمي مشترك تقدمت به المملكة المتحدة والنرويج والولايات المتحدة وألمانيا مساء الجمعة وحظي بتأييد 52 دولة حتى الآن.