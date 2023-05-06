“دير شبيغل” الألمانية تثير الجدل برسم الهلال العثماني مكسورا.. وغضب في تركيا

أثارت مجلة “دير شبيغل” الألمانية غضبا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، بسبب صورة غلاف عددها لهذا الأسبوع، الذي ظهر فيه الهلال العثماني ورمز الدولة التركية مكسورا، وعرش محطم يجلس عليه الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وهو ما رآه كثيرون إساءة كبيرة إلى تركيا.

وعنونت “دير شبيغل” الصورة المثيرة للجدل في غلاف عددها الأخير بـ”أردوغان، الفوضى أو الانقسام في حال الخسارة”، في إشارة إلى منعطفات خطيرة قد تشهدها تركيا بعد الانتخابات المقررة في 14 مايو/أيار الجاري.

وتحدّث المقال عن ما وصفه بـ”تراجع النفوذ التركي في المنطقة وفقدان تركيا مكانتها كقوة إقليمية”، وذكر بعض الأحداث التي قال إنها “تسببت في هذا التراجع” مثل الصراع في سوريا والعلاقات مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة.

كما تطرق التقرير إلى حقوق الإنسان في تركيا، وقال إنها “تواجه انتقادات شديدة في هذا المجال فضلا عن اعتقال صحفيين وناشطين”.

ومؤخرا، شنت صحف ومجلات غربية هجوما على الحزب الحاكم في تركيا والرئيس أردوغان، وكان آخرها مجلة “الإيكونوميست” التي كتبت على غلاف منشورها الأخير عبارة “أهم استحقاق انتخابي في 2023″، واصفة الرئيس التركي بـ”الديكتاتور”.

ردود فعل على مواقع التواصل

وأثار غلاف المجلة الألمانية ردود فعل واسعة، وقال الكاتب أحمد سره أرفاش “الهلال هنا يعبّر عن الإسلام”، مضيفا “ذكّروا هذه الأمة الحبيبة مع من وبما نحارب”.

وعلّق المغرد طاهير سوزن عبر حسابه على تويتر، قائلا “إذا فاز أردوغان فهذا يدل على أن الناخبين الأتراك يؤمنون بالديمقراطية وسيفوزون في الانتخابات بموجب القواعد الديمقراطية. يجب احترام إرادة الشعب. إن تقريرك ليس محايدا”.

Alman Der Spigel son sayısında Hilali parçalanmış olarak göstererek sizce ne mesaj veriyor. pic.twitter.com/N0Oja1g8YD — Enes Bayrakli (@EnesBayrakli) May 5, 2023

Bunun için bu kavga

HİLAL İLE HAÇ’IN

KAVGASIDIR!.. Alman Der Spigel dergisi son sayısında Hilali parçalanmış olarak göstererek Erdoğan düşmanlığı mesajı vermiş!…

Anlayın artık..

👇👇👇👇 pic.twitter.com/xZTLoID9yo — Osman DİYADİN (@diyadinosman) May 6, 2023

Alman der spigel dergisi

Erdoğan'ın oturduğu sandalyenin üstündeki hilal'i kırmış.

…

O hilal'in adı islamiyettir…

…

Bu aziz millete, kimlerle ve ne ile mücadele ettiğimizi hatırlatmışlar…

…

Ya Fettâh! pic.twitter.com/TqIq9OrT3y — Ahmet Sırrı Arvas 🇹🇷 (@ahmetsirriarvas) May 5, 2023