سياسة

“دير شبيغل” الألمانية تثير الجدل برسم الهلال العثماني مكسورا.. وغضب في تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي - أرشيفية)
6/5/2023

أثارت مجلة “دير شبيغل” الألمانية غضبا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، بسبب صورة غلاف عددها لهذا الأسبوع، الذي ظهر فيه الهلال العثماني ورمز الدولة التركية مكسورا، وعرش محطم يجلس عليه الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وهو ما رآه كثيرون إساءة كبيرة إلى تركيا.

وعنونت “دير شبيغل” الصورة المثيرة للجدل في غلاف عددها الأخير بـ”أردوغان، الفوضى أو الانقسام في حال الخسارة”، في إشارة إلى منعطفات خطيرة قد تشهدها تركيا بعد الانتخابات المقررة في 14 مايو/أيار الجاري.

وتحدّث المقال عن ما وصفه بـ”تراجع النفوذ التركي في المنطقة وفقدان تركيا مكانتها كقوة إقليمية”، وذكر بعض الأحداث التي قال إنها “تسببت في هذا التراجع” مثل الصراع في سوريا والعلاقات مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة.

كما تطرق التقرير إلى حقوق الإنسان في تركيا، وقال إنها “تواجه انتقادات شديدة في هذا المجال فضلا عن اعتقال صحفيين وناشطين”.

ومؤخرا، شنت صحف ومجلات غربية هجوما على الحزب الحاكم في تركيا والرئيس أردوغان، وكان آخرها مجلة “الإيكونوميست” التي كتبت على غلاف منشورها الأخير عبارة “أهم استحقاق انتخابي في 2023″، واصفة الرئيس التركي بـ”الديكتاتور”.

ردود فعل على مواقع التواصل

وأثار غلاف المجلة الألمانية ردود فعل واسعة، وقال الكاتب أحمد سره أرفاش “الهلال هنا يعبّر عن الإسلام”، مضيفا “ذكّروا هذه الأمة الحبيبة مع من وبما نحارب”.

وعلّق المغرد طاهير سوزن عبر حسابه على تويتر، قائلا “إذا فاز أردوغان فهذا يدل على أن الناخبين الأتراك يؤمنون بالديمقراطية وسيفوزون في الانتخابات بموجب القواعد الديمقراطية. يجب احترام إرادة الشعب. إن تقريرك ليس محايدا”.

المصدر : خدمة سند + دير شبيغل