“جنات النعيم يا الله”.. نعي مؤثر من أم الشهيد سامر الشافعي أثناء تشييعه في طولكرم (شاهد)

بكلمات مؤثرة نعت والدة الشهيد القسّامي سامر الشافعي (22 عامًا) ابنها الذي قُتل، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ​​​​​​​أثناء اقتحام مخيم نور شمس في طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وقالت الأم المكلومة أثناء تشييعها ولدها الشهيد “ابني شريف ونظيف.. وطلبها ونالها الحمد لله (تعني الشهادة).. في الفردوس الأعلى، جنات النعيم يا الله، وظلت ترددها مردفة “سوف أزغرد وقت ما تتحرر (تقصد فلسطين)”، متمنية أن ترى هذا اليوم قبل موتها.

وكانت الأم قد ظهرت في مشهد مؤثر صباح اليوم وهي تشارك المشيعين حمل جثمان ابنها. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشابين سامر صلاح الشافعي، وحمزة جميل خريوش (22 عامًا).

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية أن الشابين المسلحين قُتلا بالرصاص أثناء تبادل إطلاق النار. ووثق مقطع مصور تنكيل قوات الاحتلال بجثماني الشهيدين.





وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن شهيدي طولكرم هما من كتائب القسام -الذراع العسكري للحركة- وقد خاضا اشتباكًا مسلحًا مع القوة الإسرائيلية وأوقعا إصابات محققة، وتابعت “دماء الشهداء التي سالت على ثرى طولكرم اليوم ستكون وقود ثورة في وجه المحتل الغاصب”.

يذكر أن 110 شهداء ارتقَوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري، بينهم 20 طفلًا، وامرأتان.