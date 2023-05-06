تركيا.. كليتشدار أوغلو في قلب العاصفة بعد توقعه بنشر تسجيلات مسربة له قبل الانتخابات (فيديو)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا قضية بعنوان “الكاسيت”، بطلها المرشح الرئاسي المعارض كمال كليتشدار أوغلو، وتتناقلها الحسابات من كافة التوجهات السياسية.

بدأ الأمر بحديث كليتشدار أوغلو في لقاء تلفزيوني، عن احتمال نشر تسجيلات صوتية له، مؤكدا أنها مفبركة.

وبعد حديث زعيم المعارضة، تحدث الرئيس رجب طيب أردوغان عن اجتماعات أجراها منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في الولايات المتحدة.

ويدور حديث في الاوساط السياسية التركية عن وجود تسجيلات مسربة قد تنشر قريبا عن وعود قدمها كليتشدار أوغلو لجهات خارجية وأخرى مرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة “منظمة إرهابية”.

وقال مراسل الجزيرة مباشر في تركيا عبد العزيز مجاهد إن هذه الكلمات لا تزال تلقى صدى بين مؤيدي الحكومة والمعارضة، إذ قال كليتشدار أوغلو “إذا خرجت تسريبات لي فلا تصدقوها”، مشيرا إلى أنه من ترتيب ما يعرف بتقنية التزييف العميق.

وأضاف عبد العزيز أن وزير الداخلية سليمان صويلو صب الزيت على النار، وقال إن لديه ما يثبت أن كليتشدار أوغلو قدم وعودا لم يكن ينبغي أن يقدمها، وأن على المرشح الرئاسي أن “يكشف عن الوعود التي قدمها للتنظيمات الإرهابية”.

وأشار إلى أن كلمة “كاسيت” تستخدم تاريخيا للفضائح والتسريبات للسياسيين، مؤكدا أنها تؤثر كثيرا في مزاج الناخب التركي.

وتشهد تركيا في 14 مايو/أيار الجاري، انتخابات عامة ورئاسية يتنافس فيها الرئيس الحالي أردوغان مرشحا عن تحالف الشعب، وكليتشدار أوغلو مرشحا عن تحالف الأمة.

كما يخوض الانتخابات الرئاسية محرّم إينجه رئيس حزب البلد، وسنان أوغان مرشحا عن تحالف “الأجداد”.

ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب بالاستحقاق الرئاسي والبرلماني 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا، وفق اللجنة العليا للانتخابات.