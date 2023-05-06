تركيا تنقل سفارتها في السودان إلى بورتسودان بعد إطلاق النار على سفيرها

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن تركيا ستنقل سفارتها من الخرطوم إلى بورتسودان بعد إطلاق نار استهدف سيارة السفير التركي في السودان.

وقال تشاووش أوغلو لصحفيين في مدينة أنطاليا جنوبي البلاد “مع توصية من الحكومة الانتقالية والجيش السوداني، قررنا نقل سفارتنا مؤقتا إلى بورتسودان لأسباب أمنية”.

وتعرضت سيارة في موكب السفير التركي لدى الخرطوم إسماعيل تشوبان أوغلو لإطلاق نار، ولم يسفر الحادث عن وقوع قتلى أو إصابات.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول، السبت، أن سيارة السفارة في موكب السفير تعرضت لهجوم في الخرطوم التي تشهد اشتباكات متواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ولفتت المصادر إلى أن الحادث لم يسفر عن قتلى أو إصابات، وأنه لم تُعرف بعد هوية من قاموا بإطلاق النار.

وشهدت الخرطوم معارك محتدمة، السبت، على الرغم من موافقة كل من الطرفين المتصارعين في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، على إرسال ممثلين عنهما إلى السعودية لإجراء محادثات بشأن هدنة جديدة.