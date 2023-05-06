بينهم صحفيون بالجزيرة.. الخارجية الأمريكية تعبر عن قلقها إزاء إدراج صحفيين على لائحة الإرهاب في مصر

أعربت الخارجية الأمريكية للجزيرة عن قلقها إزاء إدراج السلطات المصرية صحفيين على لائحة الإرهاب بينهم صحفيون في شبكة الجزيرة.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن قلقة بشأن استخدام محاكم مصرية لتوجيه تهم تتعلق بممارسة حرية التعبير، داعيًا الحكومة المصرية للكف عن اعتقال الأفراد بتهم تتعلق بحرية التعبير، والإفراج عن المعتقلين بمثل هذه التهم.

وكانت السلطات المصرية قد أدرجت أسماء عشرات الصحفيين بينهم 4 في شبكة الجزيرة.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية، في أبريل/نيسان الماضي، حكمًا قضائيًا جديدًا بمد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 81 مصريًا على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

وصدر الحكم بحسب جريدة الوقائع المصرية، في 19 أبريل، عن محكمة جنايات القاهرة الدائرة (13-جنوب)، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين محمود يوسف وسامح حسين.

ووفق الحكم، فقد صدر القرار في القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، بمد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 81 مصريًا على قائمة الإرهاب، وأمرت المحكمة بنشر قرار الإدراج في “الوقائع المصرية”، مع ما يترتب بقوة القانون على النشر، وطوال مدته من آثار قانونية.

وشملت قائمة الصادر بحقهم حكم الإدراج على قوائم الإرهاب عددًا من الإعلاميين والناشطين والصحفيين المصريين، من بينهم الإعلاميون معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ويوسف حسين، فضلًا عن عدد آخر من الصحفيين بينهم أربعة من صحفيي شبكة الجزيرة هم: عبد الرحمن أبو الغيط وأنس زكي وعمرو القزاز وسامحي مصطفى.

وطالبت الخارجية الأمريكية، الأربعاء الماضي، السلطات المصرية بإطلاق سراح معتقلي الرأي بمن في ذلك صحفيا الجزيرة مباشر، الزميلان بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ.

ورحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في رد مكتوب على مراسل الجزيرة مباشر، بإطلاق السلطات المصرية سراح الزميل هشام عبد العزيز.