بعد مباحثات سعودية أمريكية.. الجيش السوداني يرسل وفدا إلى جدة لمناقشة تفاصيل الهدنة

أعلن الجيش السوداني، مساء اليوم الجمعة، إرسال وفد إلى مدينة جدة السعودية لمناقشة التفاصيل الخاصة بالهدنة التي يجري تجديدها في إطار المبادرة السعودية الأمريكية، وذلك بعد أن ذكرت وزارة الخارجية السعودية أن الوزير الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ناقشا في اتصال هاتفي مستجدات مبادرة مشتركة لاستضافة طرفي الصراع السوداني في مدينة جدة.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية في بيان نشر في صفحتها على فيسبوك: “في إطار المبادرة السعودية الأمريكية التي تم طرحها منذ بداية الأزمة، غادر إلى مدينة جدة مساء اليوم وفد القوات المسلحة السودانية لمناقشة التفاصيل الخاصة بالهدنة التي يجري تجديدها”.

وأضاف أن ذلك يتم “بغرض تأمين وتهيئة الظروف المناسبة للتعامل مع الجوانب الإنسانية لمواطنينا في ظل الأوضاع الراهنة”.

وقبيل إعلان الجيش السوداني، قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن الوزير الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ناقشا في اتصال هاتفي مستجدات المبادرة المشتركة لاستضافة طرفي الصراع السوداني في مدينة جدة بالمملكة بهدف “تهيئة الأرضية اللازمة للحوار لخفض مستوى التوترات” في السودان.

سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي pic.twitter.com/QDnn3BIEmL — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 5, 2023

وتجددت الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع رغم إعلان الطرفين بشكل منفصل الموافقة على تمديد الهدنة بينهما 72 ساعة إضافية.