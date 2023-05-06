الناطق باسم اليونيسف: أطفال السودان يعانون من أذى نفسي وجسدي ولا يمكننا تقديم المساعدات العاجلة (فيديو)

قال سليم عويس الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الشرق الأوسط، إن آخر التقارير تفيد بمقتل 90 طفلًا وإصابة أكثر من 1700 في السودان، وهي أرقام تعكس مدى سوء الوضع هناك.

وأشار في حوار مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، الجمعة، إلى أن الأذى الذي يتعرض له الطفل في السودان ليس جسديًا أو مرتبطًا بفقدان الحياة فقط، بل هناك أذى نفسي “عبر التعرض للعنف مباشرة، أو الوجود في دائرة العنف أو حتى بسبب الرحل المضنية التي يقطعونها للوصول لبر الأمان في مناطق أخرى في السودان أو في الدول المجاورة”.

وأكد أن قبل النزاع كان هناك 8.5 ملايين طفل بحاجة للمساعدة الإنسانية، متوقعًا أن يزيد هذا الرقم ليصل إلى 11 مليونًا.

وشدد على أنه إن لم يتوقف العنف “سنشهد مأساة كبيرة للسودان وأطفاله وعائلاته”.

وتحدث عويس عن صعوبة تقديم المساعدات الطارئة في أماكن اشتداد النزاع مثل السودان، بسبب الاشتباكات وعدم وجود ممرات وأماكن آمنة.

نهب اللقاحات

وذكر أن المنظمة فقدت أكثر من مليون لقاح ضد شلل الأطفال في خضم هذه الاشتباكات الدائرة، بعد التعرض لمكاتبها وموظفيها.

وقال إن “فقدان هذه الكمية من الجرعات جاء بسبب الهجمات على سلسلة التبريد، وهي المكان الذي نحفظ فيه اللقاحات لتبقى صالحة وآمنة للاستخدام”.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قالت، الجمعة، إن أكثر من مليون جرعة لقاح مضاد لشلل الأطفال لحقها الدمار نتيجة النهب في السودان أثناء العنف الذي تفاقم منذ أبريل/نيسان.

وأوضحت أن عددًا من مرافق سلسلة التبريد تعرض للنهب والتلف والتدمير، بما في ذلك أكثر من مليون جرعة لقاح مضاد لشلل الأطفال في جنوب دارفور.

وقال عويس “للأسف لغاية الآن الهدنة لم تصمد ولم يتم احترامها، وقدرتنا على مساعدة الأطفال والعائلات في هذا الوقت قليلة جدًا بسبب الاشتباكات”.

وختم بالإشارة إلى أن ما جرى كان له تأثير كبير في الأطفال وخصوصًا الذين عليهم تلقي اللقاحات، فقد يتعرضون لأمراض من السهل تفاديها لعدم حصولهم على اللقاح في الوقت المناسب.

وقد يؤدي شلل الأطفال، وهو مرض يصيب الأطفال دون سن الخامسة إلى الشلل والوفاة، وتم إعلان خلو أفريقيا من شلل الأطفال عام 2020، لكن مالاوي وموزمبيق والسودان أبلغت عن حالات وافدة منذ العام الماضي.

وتظهر قاعدة بيانات تابعة لمنظمة الصحة العالمية وقوع 28 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع الشهر الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.