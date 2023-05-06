“التعاون الإسلامي” تدعو لتقديم مساعدات عاجلة إلى السودان

وجهت منظمة التعاون الإسلامي، السبت، نداء إنسانيا عاجلا لتقديم مساعدات إلى السودان.

جاء ذلك في بيان للمنظمة في ظل استمرار الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات “الدعم السريع”، منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، مخلفة مئات القتلى وآلاف المصابين وأوضاعا إنسانية صعبة.

وقال البيان إن الأمين العام للمنظمة حسين طه وجّه نداء عاجلا إلى الدول الأعضاء في المنظمة والمؤسسات المالية والإنسانية والجهات المانحة الدولية، لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السودان.

وأكد وجود تدهور بالوضع الإنساني في البلاد، داعيا إلى التركيز على توفير الإمدادات الطبية والخدمات الصحية للسودان.

وحث طه على دعم جهود الدول المجاورة للسودان في استضافة العديد من اللاجئين السودانيين والأجانب.

كما دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأطراف السودانية إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في أجزاء مختلفة من البلاد.

وبدأت دول عربية مثل الكويت والإمارات وقطر بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى السودان خلال الأيام الماضية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، السبت، إن مساعدات طبية عاجلة لنحو 165 ألف شخص وصلت جوا إلى بورتسودان قادمة من دبي، ومن المزمع إيصالها إلى 13 منشأة صحية.

وتُعَد الشحنة، التي تزن 30 طنا وتشمل معدات جراحية طارئة وأخرى للتعامل مع حالات الصدمة، هي الأولى التي تصل إلى البلاد منذ اندلاع الصراع.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن برنامج الأغذية “يتوقع أن عدد الأشخاص الذين يعانون فقدانا حادّا للأمن الغذائي في السودان سيرتفع ما بين مليونين و2.5 مليون شخص”.

ومنذ 15 أبريل الماضي، تشهد ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وفي 22 أبريل، بدأت عمليات إجلاء الرعايا الأجانب، وشرعت أكثر من 50 دولة بعمليات الإجلاء برا لا سيما عبر مصر وإثيوبيا، وبحرا عبر ميناء بورتسودان، وجوا.