إشادة واسعة بزوجة أردوغان بعد تداول صورتها وهي تراقب خطابه

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة ظهرت فيها أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واقفة خلف الكواليس تراقب زوجها أثناء إلقائه خطابًا جماهيريًّا.

وأظهرت الصورة السيدة الأولى في تركيا، أمينة، وهي تراقب خطاب أردوغان من الكواليس، خلال زيارته ولاية “وان” جنوب شرقي البلاد، في إطار حملته للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الصورة على نطاق واسع، مشيدين بالدعم الذي تقدمه زوجة الرئيس التركي لزوجها في جميع المناسبات.

وعلّقت إحدى المغردات، قائلة “أنا لا أحب هذه السيدة ولكن الصورة جميلة من كل الزوايا”.

Şu hanımefendiyi sevmiyorum ama nerden baksan güzel fotoğraf. https://t.co/yN6p2u3RqJ — Şeyhuna Sümeyye el Mekki (@yeterseyeterl) May 5, 2023

وقالت مغردة أخرى “السيدة الأولى في تركيا تلقت الشتائم والكلمات البذيئة، لكن المرأة لم تنزل إلى مستواهم ولو لمرة واحدة”.

Emine Erdoğan’a bile neler söyledi, ne hakaretler küfürler etti bu çapsızlar ama kadın bir kere olsun onların seviyesine düşmedi, gerçekten helal olsun https://t.co/zA1ms7KByN — Uzman NarEkşisi (@narreksisii) May 5, 2023

وأعادت الصورة الأخيرة ذكريات كثيرة لناشطين ومدونين، ارتبطت بـ”أمينة أردوغان”، من بينها حضورها مع زوجها في معظم التجمعات الانتخابية منذ بداية مسيرته السياسية، من بينها مناسبات حضرتها قبل صعود حزب العدالة والتنمية إلى الحكم.

Bu da 2002 yılına ait bir fotoğraf. pic.twitter.com/V7azOPpfOa — Adem Metan (@AdemMetan) May 5, 2023

ويتوجه الناخبون في عموم تركيا إلى صناديق الاقتراع في 14 مايو/أيار الجاري، لاختيار مرشحيهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم: رجب طيب أردوغان الرئيس الحالي، وكمال كليتشدار أوغلو مرشح الطاولة السداسية، ومحرم إنجه، وسنان أوغان عن “تحالف الأجداد”.

وبحسب استطلاعات الرأي، يُتوقع أن تشهد انتخابات الرئاسة التركية تنافسًا حادًّا، ولا سيّما بين أردوغان وكليتشدار أوغلو.