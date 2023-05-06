سياسة|تركيا

إشادة واسعة بزوجة أردوغان بعد تداول صورتها وهي تراقب خطابه

أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول- أرشيف)
6/5/2023

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة ظهرت فيها أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واقفة خلف الكواليس تراقب زوجها أثناء إلقائه خطابًا جماهيريًّا.

وأظهرت الصورة السيدة الأولى في تركيا، أمينة، وهي تراقب خطاب أردوغان من الكواليس، خلال زيارته ولاية “وان” جنوب شرقي البلاد، في إطار حملته للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الصورة على نطاق واسع، مشيدين بالدعم الذي تقدمه زوجة الرئيس التركي لزوجها في جميع المناسبات.

وعلّقت إحدى المغردات، قائلة “أنا لا أحب هذه السيدة ولكن الصورة جميلة من كل الزوايا”.

وقالت مغردة أخرى “السيدة الأولى في تركيا تلقت الشتائم والكلمات البذيئة، لكن المرأة لم تنزل إلى مستواهم ولو لمرة واحدة”.

وأعادت الصورة الأخيرة ذكريات كثيرة لناشطين ومدونين، ارتبطت بـ”أمينة أردوغان”، من بينها حضورها مع زوجها في معظم التجمعات الانتخابية منذ بداية مسيرته السياسية، من بينها مناسبات حضرتها قبل صعود حزب العدالة والتنمية إلى الحكم.

ويتوجه الناخبون في عموم تركيا إلى صناديق الاقتراع في 14 مايو/أيار الجاري، لاختيار مرشحيهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم: رجب طيب أردوغان الرئيس الحالي، وكمال كليتشدار أوغلو مرشح الطاولة السداسية، ومحرم إنجه، وسنان أوغان عن “تحالف الأجداد”.

وبحسب استطلاعات الرأي، يُتوقع أن تشهد انتخابات الرئاسة التركية تنافسًا حادًّا، ولا سيّما بين أردوغان وكليتشدار أوغلو.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند