“أبارتايد رقمي”.. مسؤول بالعفو الدولية يوضح كيف توظّف إسرائيل تقنية “الذئب الأحمر” ضد الفلسطينيين (شاهد)

قاد ماثيو محمودي الباحث المتخصص في الذكاء الاصطناعي بمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، فريقًا بحثيًّا للكشف عن استخدام إسرائيل تقنية “الذئب الأحمر” لمراقبة المواطنين والناشطين الفلسطينيين.

وكشف محمودي لبرنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر، الجمعة، أن “الذئب الأحمر” منظومة تتعرف على الوجوه وتستخدم في حواجز الاحتلال الإسرائيلي الأمنية في منطقة “هـ 2” في الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأوضح أنه من خلال منظومة المراقبة يتم التعرف على الفلسطينيين والسماح لهم باجتياز الحواجز للوصول إلى عملهم ومدارسهم أو للحصول على الرعاية الصحية.

وكشف الباحث أن منظومة المراقبة تعتمد على مسح صور المواطنين في الشوارع ووضعها في قاعدة بيانات مؤلفة من وجوه الفلسطينيين فقط، من دون علمهم أو موافقتهم.

وقال لـ(هاشتاج) إنه جزء من تجارب أخرى مرتبطة بالتعرف على الوجوه جرت في الخليل، حيث كان جنود الاحتلال يقتحمون المنازل ويرغمون الفلسطينيين في الشوارع على تصوير وجوههم حتى يخضعوا للمراقبة المستمرة.

وأضاف الباحث أن أمنستي وثّقت، في فبراير/ شباط 2022، على نحو مكثف، كون سلطات الاحتلال تتعمد السيطرة والهيمنة على الفلسطينيين عبر مراقبتهم.

