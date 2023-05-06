“أبارتايد رقمي”.. مسؤول بالعفو الدولية يوضح كيف توظّف إسرائيل تقنية “الذئب الأحمر” ضد الفلسطينيين (شاهد)

قاد ماثيو محمودي الباحث المتخصص في الذكاء الاصطناعي بمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، فريقًا بحثيًّا للكشف عن استخدام إسرائيل تقنية “الذئب الأحمر” لمراقبة المواطنين والناشطين الفلسطينيين.

وكشف محمودي لبرنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر، الجمعة، أن “الذئب الأحمر” منظومة تتعرف على الوجوه وتستخدم في حواجز الاحتلال الإسرائيلي الأمنية في منطقة “هـ 2” في الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأوضح أنه من خلال منظومة المراقبة يتم التعرف على الفلسطينيين والسماح لهم باجتياز الحواجز للوصول إلى عملهم ومدارسهم أو للحصول على الرعاية الصحية.

وكشف الباحث أن منظومة المراقبة تعتمد على مسح صور المواطنين في الشوارع ووضعها في قاعدة بيانات مؤلفة من وجوه الفلسطينيين فقط، من دون علمهم أو موافقتهم.

وقال لـ(هاشتاج) إنه جزء من تجارب أخرى مرتبطة بالتعرف على الوجوه جرت في الخليل، حيث كان جنود الاحتلال يقتحمون المنازل ويرغمون الفلسطينيين في الشوارع على تصوير وجوههم حتى يخضعوا للمراقبة المستمرة.

وأضاف الباحث أن أمنستي وثّقت، في فبراير/ شباط 2022، على نحو مكثف، كون سلطات الاحتلال تتعمد السيطرة والهيمنة على الفلسطينيين عبر مراقبتهم.

Palestinians, like anyone else, have the right to live in a world that upholds equality and dignity. Help dismantle Israel’s apartheid and call for an end to the supply of facial recognition technologies used in the Occupied Palestinian Territories 👉 https://t.co/hIaqRKoLBj pic.twitter.com/SlzJZbYEkd — Amnesty International (@amnesty) May 2, 2023

وقال الباحث الرئيسي في تقرير أمنستي عن “الذئب الأحمر”، إنه جرى التركيز على مراقبة الفلسطينيين تحت مظلة الفصل العنصري، وذلك بغرض تقييد حركتهم للوصول إلى أساسيات الحياة اليومية.

ومضى محمودي إلى أن سلطات الاحتلال في السابق كانت تعتمد على جنودها في الحواجز الأمنية للسماح للفلسطينيين باجتيازها، أما اليوم فهي تعتمد على خوارزميات.

وكشف المتخصص في الذكاء الاصطناعي أن “هذه المنظومات محفوفة بالأخطاء ومنحازة وغير دقيقة”، وتحدث أيضًا عن عدم شرعيتها وعدم وجود مبرر لاستخدامها لخرقها مواثيق حقوق الإنسان، ولا سيما في الخليل وهو أرض فلسطينية محتلة.

وقال محمودي إن “منظمة العفو الدولية تواصلت مع أسر فلسطينية وناشطين خضعوا لنظام المراقبة بشكل يومي، كما حصلت المنظمة على شهادات من جنود الاحتلال الذين تحدثوا عن كيفية استخدامه”.

وأوضح الباحث في أمنستي أن المنظمة الدولية حاولت التواصل مع السلطات الإسرائيلية والشركات التي تعتقد أنها طوّرت بعض الكاميرات التي تعمل في نظام المراقبة، غير أنها لم تحصل على تعقيب.

وتابع قائلا إن هذه الشركات عليها أن توضح موقفها وتسحب أجزتها المستخدمة في المراقبة والتعرف على الوجوه، وإلا فستكون متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

🚨WHAT DOES FACIAL RECOGNITION HAVE TO DO WITH APARTHEID?🚨

In 1997, Hebron was divided into 2 parts under an agreement by the Israeli authorities and the Palestinian Liberation Organization (PLO): H1 which constitutes 80% of the city and is controlled by Palestinian authorities pic.twitter.com/SUUnQnz9RF — Dr Matt Mahmoudi @DocMattMoudi@mastodon.social (@DocMattMoudi) May 5, 2023

وقال الباحث في أمنستي إن المنظمة طالبت إسرائيل بتفكيك نظام الفصل العنصري باعتباره جريمة وفقًا للقانون الدولي.

ولا تُعتبر تقنية المراقبة “الذئب الأحمر” هي الأولى التي يلجأ إليها الاحتلال الإسرائيلي في القدس والخليل والأراضي المحتلة، إذ سبقها نظام مراقبة “قطيع الذئاب” أو “الذئب الأزرق”.

ما الفارق بين الذئب الأحمر والذئب الأزرق الذي تستخدمها إسرائيل؟@AmnestyAR @DocMattMoudi pic.twitter.com/WkAslfLBWG — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) May 5, 2023

واستطرد المتخصص في الذكاء الاصطناعي أن المنظومة الأخيرة تعتبر متقدمة على سابقاتها، وأفاد بوجود 2000 منظومة في القدس، وأنها تستخدم جميعا لتقييد حركة الفلسطينيين.

وقال إن أنظمة المراقبة انتشرت بشكل أكبر في سلوان المجاورة لأسوار القدس جنوبي المسجد الأقصى، التي زادت بها أنشطة المستوطنين، حيث ترمي سلطات الاحتلال إلى طرد الفلسطينيين كما هو الأمر في مناطق استراتيجية أخرى محتلة.