مقتل شخص وإصابة العشرات في احتفالات نابولي الجامحة بأول لقب منذ 33 عاما (فيديو)

أعلنت سلطات مدينة نابولي الإيطالية، اليوم الجمعة، وفاة شخص متأثرًا بإصابته بطلق ناري وإصابة العشرات الليلة الماضية خلال احتفالات جماهير فريق المدينة الجنوبية بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم لأول مرة منذ 33 عامًا.

وذكرت السلطات الصحية في نابولي أن 203 أشخاص أصيبوا خلال الاحتفالات، من بينهم 22 في حالات خطيرة.

وقالت المتحدثة باسم الخدمة الصحية إن الرقم ليس مرتفعًا بشكل غير عادي، إذ تتعامل أي من المستشفيات الكبيرة في نابولي بشكل روتيني مع ما يصل إلى 200 حالة طوارئ في أي يوم “عادي”.

وبعد ساعات من المباراة قتل شخص بعيار ناري، وقال كلاوديو بالومبا حاكم نابولي لمحطة (راي) الإذاعية: “لا يمكن فعل شيء أمام الاحتفالات”.

وبدأت الاحتفالات في توقيت متأخر بعد تعادل نابولي خارج ملعبه 1-1 مع أودينيزي، ليضمن تحقيق اللقب قبل 5 مباريات من نهاية الدوري.

ولوّح مئات من المشجعين بالأعلام، وهم يرتدون ملابس نابولي ذات اللونين الأزرق والأبيض في انتظار بلا أمل في ملعب تدريب النادي خارج المدينة، لكن عاد اللاعبون من المطار إلى منازلهم مباشرة.

بعد 33 عاما من الانتظار.. جماهير نادي نابولي تحتفل بالفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة pic.twitter.com/jehPmtWzc2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 5, 2023

ومن المؤكد أن يحظى اللاعبون باستقبال الأبطال في المباراة المقررة الأحد على أرضهم أمام فيورنتينا، ومن المقرر إقامة حفل آخر في المدينة بنهاية البطولة في الرابع من يونيو/حزيران المقبل.

وهذا هو اللقب الثالث لنابولي في تاريخه في الدوري بعد لقبي 1987 و1990 بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ورمز المدينة المحلي دييغو أرماندو مارادونا.

واتخذت السلطات إجراءات عدة لاحتواء المخاطر على النظام العام خلال الاحتفالات الجامحة في نابولي بعد أول تتويج بالدوري منذ عهد دييجو مارادونا.

وأصبح قلب المدينة منطقة مشاة فقط، وحظرت السلطات الألعاب النارية والمفرقعات، لكنها لم تتمكن من منعها بشكل كامل.