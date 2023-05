مفوضية اللاجئين تدعو الحكومات لاستقبال الفارين من السودان وعدم إعادتهم

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، الدول إلى السماح للمدنيين الفارين من السودان بدخول أراضيها وعدم إعادتهم إلى البلد الذي يشهد اشتباكات عنيفة.

وقالت مديرة الحماية الدولية بالمفوضية إليزابيث تان في مؤتمر صحفي بجنيف “ننصح الحكومات بعدم إعادة الناس إلى السودان بسبب الصراع الدائر هناك”.

وأضافت تان “هذا ينطبق على المواطنين السودانيين والأجانب بمن فيهم اللاجئون الذين تمت استضافتهم في السودان والأشخاص الذين لا يحملون جنسية، وكذلك الذين ليس لديهم جواز سفر أو أي شكل من أشكال وثائق الهوية”.

ووفقًا للأمم المتحدة، فقد أجبرت الاشتباكات في السودان نحو 100 ألف شخص على الفرار إلى البلدان المجاورة، كما عرقلت تسليم المساعدات في بلد يعتمد فيه حوالي ثلث السكان بالفعل على المساعدات الإنسانية.

وأوضحت تان أنه لا يوجد ما يشير إلى عدم السماح للمدنيين من السودان بدخول البلدان المجاورة، على الرغم من تكدس أعداد على الحدود مع مصر.

وعن المدنيين الفارين قالت تان “من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مستويات عالية من الحماية الدولية لهؤلاء الفارين”.

UN Refugee Agency releases new guidance on #Sudan today: those fleeing the country +Sudanese nationals outside who can’t return, may be in need of intl protection. UNHCR’s Director of International Protection -Elizabeth Tan briefs the press @UNGeneva today https://t.co/fZqYMXAI4b pic.twitter.com/4zrmCsT8gl

وقالت الأمم المتحدة، أمس الخميس، إنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص قد يفرون بحلول أكتوبر/ تشرين الأول من الاشتباكات العسكرية في السودان.

وقالت في بيان إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أطلقت هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان ستسجّلان أكبر عدد من الوافدين.

وأفادت المفوضية السامية الخاصة بشؤون اللاجئين في مصر، عبر تغريدة صباح اليوم الجمعة، أن آخر الأرقام الواردة من وزارة الخارجية المصرية أكدت ارتفاع أعداد الوافدين من السودان إلى مصر.

فقد دخل عبر معبري قسطل وأرقين ما لا يقل عن 52 ألف سوداني بالإضافة إلى نحو 4 آلاف شخص من جنسيات أخرى، ليتجاوز عدد الوافدين من السودان إلى مصر 56 ألف شخص، حتى أمس الخميس 4 مايو/ أيار.

‼️ UPDATED figures from MFA @MOFAEGYPT speak of spiking numbers of arrivals to #Egypt from #Sudan.

As of 4 May, more than 56,000 people crossed into Egypt through Qostol and Argeen, including at least 52,500 Sudanese and 3,950 third-country nationals. pic.twitter.com/PRL5hiwLD8

— UNHCR Egypt (@UNHCREgypt) May 5, 2023