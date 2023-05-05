مشير المصري للجزيرة مباشر: الثورة المسلحة باتت خيار الشعب الفلسطيني بالضفة والرد خارج قواعد الاشتباك قادم (فيديو)

قال القيادي في حركة حماس مشير المصري إن الثورة المسلحة باتت خيار الشعب في الضفة، وإن المقاومة تمكنت من فرض معادلات جديدة في مواجهة الاحتلال.

وأكد في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر، الخميس، في تعليقه على اغتيال قوات الاحتلال 3 مقاومين في نابلس، أن استشهادهم لن يحد من عمليات الحركة، وأضاف أن إقدام الاحتلال على اغتيال مقاومي الحركة في نابلس “لعب بالنار”.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن “3 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال في نابلس”.

​​​​​​​وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم مدينة نابلس وحاصر منزلًا، وسط سماع تبادل لإطلاق النار وصوت انفجارات.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان تعقيبًا على الحادث، إنه قتل “3 من نشطاء حماس لاتهامهم بتنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة الأغوار مطلع الشهر الماضي (أبريل/نيسان) أدت إلى قتل 3 إسرائيليات”.

الثورة المسلحة خيار الشعب

وقال المصري إن الثورة المسلحة باتت خيار الشعب في الضفة، وإن معادلات جديدة فرضها المقاومون على الاحتلال.

وأضاف أن “الشعب الثائر وفصائل المقاومة استطاعت أن تخترق معادلة المستحيل، وأن تدخل هذا الكم من السلاح في جعبة الشباب الثائر وبناء التشكيلات العسكرية”.

وحذّر القيادي في حماس من “أي استباحة للمسجد الأقصى” مؤكدًا أنها “ستكون بمثابة استفزاز مباشر لصواريخ المقاومة”.





وأشار إلى وحدة الشعب الفلسطيني مدللًا على ذلك بردة الفعل التي حصلت بعد استشهاد القيادي في الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية خضر عدنان، بعدما ردت المقاومة في قطاع غزة بالصواريخ.

وفقًا للمصري فإن “المعركة مفتوحة بيننا وبين العدو الصهيوني، والرد خارج قواعد الاشتباك قادم”.

وأشار إلى العمليات التي يقوم بها أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، وخصوصًا في تل أبيب والقدس.

وتسائل “من كان يتوقع أن عملية جبانة يقتل بها العدو الصهيوني 10 أشخاص في جنين منهم نساء وأطفال، يرد عليها مجاهد لوحده بقتل 10 من الصهاينة في القدس دفعة واحدة؟”.

وقال إن إسرائيل راهنت بأن القدس ستبقى صامتة وأن الضفة ستعيش حالة تيه، وهو ما لم يحدث وفقًا للمصري، فقد استطاعت المقاومة بهدوء أن “تصل إلى مرحلة متقدمة وأن تفاجئ الصديق قبل العدو على قدرتها على الخروج من تحت الركام وبناء استراتيجية جديدة في الصراع مع العدو الصهيوني”.