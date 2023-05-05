مسؤول أممي: المشكلة في السودان أن كل طرف يؤمن بقدرته على الحسم العسكري (فيديو)

قال نائب المتحدث باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، فرحان حق، إن المشكلة الأكبر في السودان هي أن كل طرف يعتقد أن بإمكانه تحقيق نصر حاسم على الطرف الآخر، ما يسهم في تأجيج الصراع.

وأوضح حق في مقابلة مع الجزيرة مباشر، يوم الخميس، أن هذا الوضع سيؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا، لأن الاشتباكات قد تستمر مدة أطول، مضيفًا أن ملايين السودانيين كانوا بحاجة ماسة للمساعدات قبل اندلاع الاشتباكات.

ويشهد السودان اشتباكات عنيفة منذ أكثر من أسبوعين بين قوات الجيش السوداني، بقيادة رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التابعة لمحمد حمدان دقلو (حميدتي).

ودوت أصوات قتال عنيف في وسط الخرطوم، الخميس، حيث حاول الجيش السوداني إخراج قوات الدعم السريع شبه العسكرية من المناطق المحيطة بالقصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش، في ظل هدنة هشة.

وقال حق إن الأمين العام للأمم المتحدة تحدث إلى البرهان وحميدتي لوقف القتال، والسماح للمنظمات الإغاثية بإيصال المساعدات للمتضررين، موضحًا أن السودان كان فيه 15 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية حتى قبل بداية الاشتباكات.

وكانت المنظمة الدولية أكدت وقوع 28 هجومًا على مؤسسات الرعاية الصحية خلال الاشتباكات الجارية، ما أدى لمقتل 8 أشخاص.

وأعلنت الأمم المتحدة، الخميس، في بيان حاجتها إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص قد يفرون من البلاد بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.