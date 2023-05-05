مخبأة في ملابسه الداخلية.. الأمن التركي يقبض على إيراني بحوزته مواد مخدرة (فيديو)

ألقت أجهزة الأمن التركية القبض على إيراني كان يحمل مواد مخدرة قرب مدينة أغري شرق البلاد.

وعثر عناصر من الشرطة على المخدرات خلال تفتيش حافلة ركاب إيرانية عند نقطة لمراقبة الطريق قرب الحدود بين البلدين.

وذكرت الشرطة أن عناصرها عثروا على 375 غرامًا من المواد المخدرة كانت مخبأة في ملابس الرجل الداخلية.

واحتجزت الشرطة الرجل، ويخضع للإجراءات القانونية.