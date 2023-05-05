سنان أوغان.. أصغر مرشحي الرئاسة التركية (فيديو)

يخوض سنان أوغان الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة المقرر في 14 مايو/ أيار الجاري، في مواجهة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومرشح الطاولة السداسية كمال كليتشدار أوغلو ومحرم إنجة مرشح حزب البلد.

ويدخل أوغان سباق الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى، ويعد أصغر مرشحي الرئاسة التركية الحاليين، وقد عمل أوغان باحثًا سياسيًّا بجامعة مرمرة وجامعات أخرى داخل تركيا وخارجها.

وحين قام المنافسون بتشكيل تكتلات وتحالفات حزبية، ترشح أوغان عن تحالف باسم “تحالف الأجداد”، ويتكون التحالف من 4 أحزاب هي: حزب النصر وحزب العدالة وحزب بلدي وحزب التحالف التركي، وهي أحزاب معروفة بمواقفها المتطرفة.

ولد أوغان في سبتمبر/ أيلول 1967 بمدينة إغدير لأسرة تركية من أصول أذربيجانية، وقد عاش طفولته في مسقط رأسه وسط ظروف مادية صعبة، اضطر معها إلى أن يعمل في الرعي ومِهَن أخرى ليتمكن من العيش وإتمام تعليمه الأساسي.

تخرج في كلية الاقتصاد بجامعة مرمرة وحصل على الدكتوراه من جامعة موسكو للعلاقات الدولية، وعمل باحثًا بمعهد الدراسات التركية ومحاضرا بجامعة أذربيجان التي يحتفظ بعلاقات قوية بها، وأسس مركز العلاقات الاستراتيجية والتحليل الاستراتيجي “تركسام”.

شارك في العديد من الأنشطة السياسية خلال دراسته الجامعية، وتوج ذلك بانتخابه نائبًا عن ولاية إغدير من حزب الحركة القومية التركي عام 2011، وذلك قبل أن يختلفا في الرؤى ويقوم الحزب بطرده.

أثناء وجوده في البرلمان، دخل في مشاحنات وعراك بالأيدي مع نواب حزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم.

وفي 2023 استطاع أوغان جمع قرابة 108 آلاف توقيع، مما أهله لأن يكون أحد المرشحين الأربعة للتنافس على الرئاسة، وبحسب الدستور فإن الترشح للانتخابات الرئاسية التركية يكون إما عبر الأحزاب التي تتمكن من تشكيل كتلة في البرلمان، أو عبر جمع 100 ألف توقيع.

ومن أبرز وعود أوغان الرئاسية، إعادة المهاجرين إلى بلادهم خاصة السوريين في أقرب وقت ممكن، وإلغاء النظام الرئاسي والعودة إلى النظام البرلماني.