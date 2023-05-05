سفير النرويج بالسودان للجزيرة مباشر: فشل حل أزمة السودان سينعكس على المنطقة (فيديو)

حذر سفير النرويج في السودان أندري ستيانسن، من استمرار الصراع في السودان، وقال إن الفشل في حل هذه الأزمة في أسرع وقت سينعكس على العديد من بلدان المنطقة وعلى العالم عموما.

وأضاف خلال لقائه في برنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، أن أشدّ ما يثير قلق النرويج والدول الأوربية هو إطالة أمد هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن النرويج لها تاريخ مميز مع شعب السودان، وإلى وجود سعي لمساعدة الشعب للعيش في أمن وسام.

وقال “نعمل مع الأطراف الأخرى في المنطقة، وكما يعرف الجميع السودان بلد كبير جدًّا، وهو بمثابة الجسر بين الشرق الأوسط وأفريقيا، وهنالك هجرات مختلفة تذهب إلى السودان”.

ويرى السفير النرويجي أن اندلاع المواجهات العسكرية في السودان لم يكن بسبب الدمج بين الجيش والدعم السريع فقط، قائلًا “أعتقد أن هناك أسبابا أخرى، الجهود المبذولة لحل الأمة السياسية لم تكن مرضية لدى البعض، كما أن هناك مآخذ عديدة ظهرت على السطح وأدت إلى هذا التأزم”.

وأكد ضرورة معالجة هذه الأمور بالطريقة الصحيحة، حتى لا تستمر الأوضاع بهذه الحدة والخطورة، على حد وصفه، وأضاف “ينبغي أن يكون هناك دمج لجميع الأطراف المشاركة في العملية الديمقراطية والسياسية، كما ينبغي أن يكون هناك طريق للخروج من الأزمة”.

وأضاف “لا يمكننا أن نتخلى عن السودان، ينبغي أن نسعى لتحقيق مصلحة السودان، وأن يكون للشعب السوداني مستقبل، هذا هو اهتمام حكومتنا، وهو ما ينبغي أن تجتمع عليه جهود الجميع لحل الأزمة”.

وأكد أنه “لم يفت الوقت لنجاح جهود المفاوضات في السودان، حتى لو بدت الأمور شديدة التعقيد، لأنه من المتوقع جدا أن تكون هناك كارثة حقيقة إذا لم يتم حل هذه الأزمة”.

وعن تلويح أمريكا بعقوبات تفرضها على طرفي النزاع، قال “أعتقد أن الطرفين يجب أن يعيرا اهتمامًا لهذه التهديدات، الولايات المتحدة جادة الآن في هذه التهديد وفي توصل الطرفين لاتفاق”.

وأوضح أنه “إذا لم يتم أخذ هذا التحذير بعين الاعتبار من كلا الطرفين، فإن هناك عقوبات شديدة ستفرض على السودان، لذلك من الأفضل للطرفين أن يعملا به”.