دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية لفصلها موظفًا مسلمًا بسبب لحيته

أعلنت محامية مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) هانا ماري، مقاضاة وزارة الخارجية الأمريكية؛ بسبب إجبار موظف مسلم على حلق لحيته.

ونشرت كير مقطعًا مصورًا قالت فيه هانا ماري، إن السيد ديفين بروكس، الذي يعمل ضمن طاقم الأمن في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية “هُدِّد” بفقدان وظيفته إن لم يحلق لحيته.

