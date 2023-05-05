دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية لفصلها موظفًا مسلمًا بسبب لحيته

أعلنت محامية مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) هانا ماري، مقاضاة وزارة الخارجية الأمريكية؛ بسبب إجبار موظف مسلم على حلق لحيته.

ونشرت كير مقطعًا مصورًا قالت فيه هانا ماري، إن السيد ديفين بروكس، الذي يعمل ضمن طاقم الأمن في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية “هُدِّد” بفقدان وظيفته إن لم يحلق لحيته.

Today, we filed a lawsuit against the @StateDept on behalf of a Muslim security guard who was told he could not keep a fist-length beard, which he does for religious reasons, for "safety" reasons. Read our statement and watch the video below for more info.… pic.twitter.com/PKWgqprRog — CAIR National (@CAIRNational) May 4, 2023

وقال مجلس كير في بيان نشره، أمس الخميس، عبر موقعه الرسمي إن بروكس “اضطر إلى الاختيار بين إيمانه ووظيفته، واتخذ القرار المؤلم بالحلاقة في النهاية”.

وأكد المجلس في البيان، أن الموظف المسلم تقدم بطلب الإذن بالحفاظ على لحية “يحدد طولها بقبضته، وهو طول تقليدي يؤيده كثير من علماء الإسلام”، ولكنهم رفضوا ذلك، وقامت الوزارة في وقت لاحق بإنهاء عقده لما وصف بأنه “أسباب أمنية”.

وقال المجلس إن فشل وزارة الخارجية في تلبية طلب بروكس للتسهيلات المعقولة ينتهك المادة السابعة من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 وقانون استعادة الحرية الدينية.

وقالت زانه جلوانجي، وهي محامية أخرى في مجلس كير، إن “مخاوف السلامة المزعومة لوزارة الخارجية ليست إلا مشقة ليس لها داع فُرضت على الموظف المسلم”، وأضافت جلوانجي أن “اللحية التي هي في حجم قبضة اليد لا تشكل خطرًا على الأمن والسلامة العامة؛ وسوف نثبت ذلك في المحكمة”.

أثارت الحادثة حفيظة نشطاء ومدونين عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ قال المحامي جوشوا برنس “إذا كنت صاحب القرار في وزارة الخارجية؛ فلن أرفض ببساطة التسهيلات الدينية المعقولة لحارس الأمن المسلم الذي يريد فقط الحفاظ على لحيته”.

If I were the @StateDept, I would simply not deny a reasonable religious accommodation to a Muslim Security Guard who merely wants to maintain a beard. https://t.co/u77zQ8wMC7 — Joshua J. Prince (@JoshuaJPrince) May 4, 2023