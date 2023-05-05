انتهت باللكم والركل.. مناوشات بين الوفدين الأوكراني والروسي في قمة البحر الأسود (فيديو)

تدخل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، لاحتواء خلاف ومشاحنات شفوية بين وفدي أوكرانيا وروسيا المشاركين في قمة رؤساء برلمانات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود المنعقدة في العاصمة أنقرة.

وانطلقت في العاصمة التركية أنقرة، الخميس، أعمال قمة الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي للدول المطلة على البحر الأسود تحت شعار “جغرافيا واحدة، رؤية ومستقبل واحد”.

وأثناء كلمة نائبة رئيس الوفد الروسي أولغا تيموفيفا، قاطعها أعضاء الوفد الأوكراني ورفعوا خلفها علم بلادهم وشعار المنظمة الأوكرانية القومية المتطرفة “القطاع الأيمن”، ورددوا هتافات ضد روسيا.

وحاول أحد أعضاء الوفد الروسي الاستيلاء على العلم الأوكراني، ليقوم عضو بالوفد الأوكراني بالاعتداء عليه.

وتركت رئيسة الوفد الأوكراني آنا بورتوفا مقعدها شاغرًا طوال خطاب تيموفيفا، كما وقع تدافع بين الجانبين لوقت قصير.

وإثر ذلك علّق شنطوب الاجتماع وطالب بإخراج الوفد الذي عطل نظام العمل من القاعة.

اندلعت مشاحنات لفظية بين وفدي أوكرانيا وروسيا المشاركين باجتماع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة البحر الأسود المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة. وتفاقم التوتر بعد أن قاطع الوفد الأوكراني خطاب مسؤولة بالوفد الروسي 👇 pic.twitter.com/DPDnrUhki2 — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 4, 2023

وقال: “كل من وعدناه سيتحدث هنا، لن أسمح لأحد بالإخلال بالسلام والنظام في هذا الاجتماع، إذا كان لدى أي شخص مثل هذه النية، فليخرج”.

وشدد رئيس البرلمان التركي على أنه يمكن للجميع التعبير عن آرائهم وأفكارهم خلال كلماتهم، وأنه لا عائق أمامهم في ذلك.

وتابع “إذا قمنا بهذه التصرفات فإن اجتماعات مثل هذه ستخرج عن كونها اجتماعات برلمانية وتتحول إلى حركات شوارع”.

وأكد شنطوب أنه لن يسمح بهذا التصرف، مطالبا من يريدون التحدث دون إذن بالخروج من الاجتماع.

وواصل الوفد الأوكراني مداخلته شفهيًّا حتى انتهاء خطاب تيموفيفا.

ومن الجدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود تأسست عام 1992 باقتراح تركي، وتضم 13 دولة مطلة على البحر الأسود بينها روسيا وأذربيجان وأوكرانيا.