“الآلاف ما زالوا يموتون كل أسبوع”.. الصحة العالمية تلغي حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنّ جائحة كوفيد-19 التي أودت خلال أكثر من 3 سنوات بأرواح “20 مليون شخص على الأقلّ” وأثارت فوضى اقتصادية وعمّقت انعدام المساواة، لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية، محذّرة في الوقت نفسه من أنّ الوباء لم ينته.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام لمنظّمة الصحّة العالمية للصحفيين “أُعلنْ أنّ كوفيد-19 لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية”، مقدّرًا أنّ الجائحة قتلت “ما لا يقلّ عن 20 مليون شخص”، وهي حصيلة أعلى 3 مرات من التقديرات الرسمية.

وأضاف غيبرييسوس أن الجائحة اتبعت اتجاهًا تنازليًا خلال العام الماضي، في إشارة إلى زيادة المناعة عبر التطعيم والإصابة بالعدوى.

"It is therefore with great hope that I declare #COVID19 over as a global health emergency.

However, that does not mean COVID-19 is over as a global health threat.

Last week, COVID-19 claimed a life every three minutes – and that’s just the deaths we know about"-@DrTedros pic.twitter.com/n6zad8qSdx

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 5, 2023