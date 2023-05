51 منظمة حقوقية تطالب مصر بإطلاق سراح الأكاديمي صلاح سلطان

طالبت 51 منظمة حقوقية السلطات المصرية بإطلاق سراح صلاح سلطان، ودعت إلى توفير الرعاية الطبية لإنقاذ حياته، والتحقيق في مدى تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.

وقالت المنظمات في بيان إن صلاح سلطان البالغ من العمر 63 عاما، المحتجز تعسفيًّا، هو والد أحد الحقوقيين الأمريكيين البارزين.

وأضافت المنظمات في بيان، أن سلطان قال في رسالة مسربة في مارس/آذار الماضي أن السلطات في سجن بدر 1، شرق القاهرة، حرمته من الرعاية الصحية المناسبة رغم إصابته بأمراض في القلب والكبد وأمراض خطيرة أخرى.

Tbh I’m fresh outta ideas on what more I can do to save my dad’s life before it’s too late!

He’s in the world’s most notorious prisons in Egypt & reportedly had 2 minor heart complications in past mons & was left unattended for 8 hrs!

I need your help to #SaveSoltan!

Read… pic.twitter.com/cuprq3EfAg

— Mohamed Soltan | محمد سلطان (@soltan) May 3, 2023