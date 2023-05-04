مواطن يفيق من غيبوبته بعد 20 عاما.. إعلان لحزب العدالة والتنمية التركي يحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

نشر حزب العدالة والتنمية التركي إعلانا يوضح، بأسلوب درامي، الفرق بين الأوضاع في تركيا قبل 20 عامًا وحاليًا، متناولا إنجازات الحزب خلال العقدين اللذين تولى فيهما حكم البلاد.

وظهر في الإعلان مواطن تركي يفيق من غيبوبة استمرت 20 عامًا، ليتساءل بعد إفاقته عن تكاليف المستشفى الذي مكث فيه هذه المدة، ليرد عليه أحد أفراد العائلة بأن المستشفيات أصبحت مجانية.

وصوّر الإعلان المواطن ذاته وهو يستيقظ قبيل الفجر منتظرًا وصول سيارة المياه لتعبئة دلوه، ليذكره ابنه بأن الماء أصبح متوافرًا في كل مكان. كما تضمن الإعلان مشاهد للسيارة التركية محلية الصنع.

كما انتقلت المشاهد المصورة إلى بقية القطاعات تدريجيًا، إذ عرضت وجود محجبات داخل الجيش التركي.

وحظي الإعلان بأكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال 48 ساعة، بعدما نشره حساب نائب رئيس الحزب حمزة تاج، تحت عنوان “كما وعدنا، لا شيء متماثل في تركيا، ولن يكون كذلك”.

Söz verdiğimiz gibi; Türkiye’mizde hiçbir şey eskisi gibi olmadı, olmayacak! pic.twitter.com/GxdapXAedD — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) May 1, 2023

وأشاد رواد منصات التواصل الاجتماعي والمنصات المحلية، بالحبكة القصصية للإعلان، والفكرة العامة له، وبالجودة العالية لإنتاجه، فيما تحدثت منصات عن توجيه الحزب لهذا الشكل من الإعلانات للشباب، الذين لم يعيشوا هذه المرحلة من تاريخ تركيا.

وبعد نشر الإعلان، تصدر وسم “هيا استيقظ” منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث تداول نشطاء ومدونون فيديو الإعلان، وتعددت الآراء حوله بين الثناء على الفكرة والإنتاج، وبين الانتقال الذي عاشته تركيا على مختلف الأصعدة طيلة 20 عامًا، والذي لم يشهده الجيل الحالي.

وعلّق الإعلامي، يوشا اوفينش، على الفيديو عبر حسابه على تويتر، قائلًا: “لقد تغيرت تركيا كثيرًا في العشرين عامًا الماضية، من الصحة إلى الاقتصاد، ومن هناك إلى التكنولوجيا، لكن الأهم كانت الحرية، تم تحرير دين الناس ولغتهم، وتم توفير حقوق متساوية للجميع. شكرًا لك أردوغان”.

Türkiye son 20 yılda çok değişti. Sağlıktan ekonomiye oradan teknolojiye çok gelişti. Ama en önemlisi özgürlüktü. İnsanların dini, dili özgür bırakıldı herkesin eşit haklarda yaşaması sağlandı. Teşekkürler Erdoğan. #HaydiUyan pic.twitter.com/j7KM4jnyKn — Yuşa Övenç (@Yusaisback) May 1, 2023

وشارك مدون تركي تجربته الشخصية مع النظام الصحي في السابق، قائلًا: “احتجزت مريضتي رهينة في مستشفى سكاريا الصحي الرئيسي عام 2001، وزادت تكلفة الولادة التي كانت 250 ألف ليرة إلى 500 ألف ليرة لأنها ظلت في الحاضنة لليلة واحدة. طلبت أن أذهب لإحضار الملابس والنقود فرفض المحاسب، لقد جمعت المبلغ من القرية حتى استطعت اصطحاب مريضتي. أتمنى أن لا يجعلنا الله نعيش أيامًا كهذه مرة أخرى”.

Bende 2001 yılında Sakarya Ana sağlık hastanesinde rehin kaldım 250000 lira olan doğum masrafı bir gece kuvezde kaldığı için 500000 liraya çıktı dedim üstünü getiririm olmaz dedi muhasebeci gittim köyden borç buldum öyle çıkardim hastami Allahımız tekrar yaşatmasın öğünleri — mustafa (@mustafa70174747) May 2, 2023

وأشاد حسن خضري بالإعلان، وسرد إنجازات الحزب التي تناولها الإعلان، وكتب “هكذا تكون الدعاية والتوثيق للإنجازات”.

إعلان جامد من العدالة والتنمية التركي؛ بيكشف الفرق في حياة الأتراك منذ 20 عاما واليوم.

رجل دخل في غيبوبة منذ 20 عاما وعندما أفاق كان يحمل هم مصاريف وتكاليف المستشفى الغالي؛ فوجئ بأن حكم أردوغان غير وجه تركيا

*الرعاية الصحية مكانية

*التعليم مجاني

*ابنته ترتدي الحجاب وكان ذلك… https://t.co/hXR2FsWbpY — Hassan KHodary (@hassan2khodary) May 2, 2023

وكتب حساب تركي “من لا يعرف ماضيه لا يستطيع أن يوجه مستقبله، دعونا لا ننسى الماضي حتى لا يحدث لنا مرة أخرى”، وأضاف “من الصعب ألا تكون عاطفيًا أثناء مشاهدته”.