سياسة|تركيا

مواطن يفيق من غيبوبته بعد 20 عاما.. إعلان لحزب العدالة والتنمية التركي يحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

4/5/2023-|آخر تحديث: 4/5/202301:09 AM (مكة المكرمة)

نشر حزب العدالة والتنمية التركي إعلانا يوضح، بأسلوب درامي، الفرق بين الأوضاع في تركيا قبل 20 عامًا وحاليًا، متناولا إنجازات الحزب خلال العقدين اللذين تولى فيهما حكم البلاد.

وظهر في الإعلان مواطن تركي يفيق من غيبوبة استمرت 20 عامًا، ليتساءل بعد إفاقته عن تكاليف المستشفى الذي مكث فيه هذه المدة، ليرد عليه أحد أفراد العائلة بأن المستشفيات أصبحت مجانية.

وصوّر الإعلان المواطن ذاته وهو يستيقظ قبيل الفجر منتظرًا وصول سيارة المياه لتعبئة دلوه، ليذكره ابنه بأن الماء أصبح متوافرًا في كل مكان. كما تضمن الإعلان مشاهد للسيارة التركية محلية الصنع.

كما انتقلت المشاهد المصورة إلى بقية القطاعات تدريجيًا، إذ عرضت وجود محجبات داخل الجيش التركي.

وحظي الإعلان بأكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال 48 ساعة، بعدما نشره حساب نائب رئيس الحزب حمزة تاج، تحت عنوان “كما وعدنا، لا شيء متماثل في تركيا، ولن يكون كذلك”.

وأشاد رواد منصات التواصل الاجتماعي والمنصات المحلية، بالحبكة القصصية للإعلان، والفكرة العامة له، وبالجودة العالية لإنتاجه، فيما تحدثت منصات عن توجيه الحزب لهذا الشكل من الإعلانات للشباب، الذين لم يعيشوا هذه المرحلة من تاريخ تركيا.

وبعد نشر الإعلان، تصدر وسم “هيا استيقظ” منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث تداول نشطاء ومدونون فيديو الإعلان، وتعددت الآراء حوله بين الثناء على الفكرة والإنتاج، وبين الانتقال الذي عاشته تركيا على مختلف الأصعدة طيلة 20 عامًا، والذي لم يشهده الجيل الحالي.

وعلّق الإعلامي، يوشا اوفينش، على الفيديو عبر حسابه على تويتر، قائلًا: “لقد تغيرت تركيا كثيرًا في العشرين عامًا الماضية، من الصحة إلى الاقتصاد، ومن هناك إلى التكنولوجيا، لكن الأهم كانت الحرية، تم تحرير دين الناس ولغتهم، وتم توفير حقوق متساوية للجميع. شكرًا لك أردوغان”.

وشارك مدون تركي تجربته الشخصية مع النظام الصحي في السابق، قائلًا: “احتجزت مريضتي رهينة في مستشفى سكاريا الصحي الرئيسي عام 2001، وزادت تكلفة الولادة التي كانت 250 ألف ليرة إلى 500 ألف ليرة لأنها ظلت في الحاضنة لليلة واحدة. طلبت أن أذهب لإحضار الملابس والنقود فرفض المحاسب، لقد جمعت المبلغ من القرية حتى استطعت اصطحاب مريضتي. أتمنى أن لا يجعلنا الله نعيش أيامًا كهذه مرة أخرى”.

وأشاد حسن خضري بالإعلان، وسرد إنجازات الحزب التي تناولها الإعلان، وكتب “هكذا تكون الدعاية والتوثيق للإنجازات”.

وكتب حساب تركي “من لا يعرف ماضيه لا يستطيع أن يوجه مستقبله، دعونا لا ننسى الماضي حتى لا يحدث لنا مرة أخرى”، وأضاف “من الصعب ألا تكون عاطفيًا أثناء مشاهدته”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل