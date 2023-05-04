مسؤول أوكراني يشكك في الرواية الروسية بشأن استهداف الكرملين بالمسيّرات (فيديو)

شكك مستشار وزير الخارجية الأوكراني، يفين ميكيتنكو، الأربعاء، في إمكانية وصول مسيرتين معاديتين إلى مقر الكرملين في قلب العاصمة موسكو.

وقال ميكيتنكو في لقاء مع الجزيرة مباشر “نعرف تمامًا أنه في روسيا وحول موسكو وحول الكرملين، هناك دوائر متتالية من الدفاعات الجوية والقواعد المضادة للطائرات والمسيرات، فكيف يمكن لطائرتين مسيرتين الوصول إلى قلب موسكو، إلى الساحة الحمراء، التي سينعقد فيها بعد 6 أيام عرض عسكري، وسيلقي فيها بوتين كلمة مهمة”.

واتهمت روسيا، الأربعاء، أوكرانيا بتنفيذ محاولة لاغتيال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر هجوم بطائرتين مسيرتين على مقر الرئاسة (الكرملين)، وهو ما نفته كييف.

وقالت موسكو إن الهجوم الذي استهدف مقر إقامة بوتين في الكرملين، لم يسفر عن أي أذى له.

وأكد ميكيتنكو أنه حتى الغرب لا يسعى لهزيمة روسيا في أوكرانيا، لكنه يبحث عن حل عادل للأزمة، ويريد أن تصبح روسيا دولة مستقرة، موضحًا أن انقسام روسيا صاحبة أكبر ترسانة من الأسلحة النووية سيشكل خطرًا لا تعرف عواقبه.

وقال “انقسام روسيا لا يمكن تصور ما هي آثاره؟ لأن الدولة التي تملك أكبر كمية من الأسلحة النووية لا يمكن معرفة تبعات انقسامها إلى دويلات متعددة”.

ووصف الكرملين الهجوم بأنه “عمل إرهابي، ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية”، وأكد أنه يحتفظ بالحق في اتخاذ “إجراءات انتقامية حيثما ومتى يراها مناسبة”.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن بوتين لم يكن في الكرملين في ذلك الوقت، وكان يعمل اليوم الأربعاء من مقر إقامته في نوفو أوغاريوفو خارج موسكو.