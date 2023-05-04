محرم إنجه.. مرشح الرئاسة التركية المنشق عن حزب الشعب (فيديو)

يخوض محرم إنجه الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر لها يوم 14 مايو/أيار الجاري، في مواجهة كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومرشح الطاولة السداسية كمال كليتشدار أوغلو وسنان أوغان مرشح حزب الظفر.

ويحظى إنجه بشعبية ليست بالقليلة خاصة بعد انضمامه لحزب الشعب الجمهوري وتقلده مناصب قيادية فيه لفترات طويلة قبل أن ينشق عنه، ويعلن ترشحه للرئاسة ممثلًا عن حزب (البلد) الذي أنشأه.

ولد محرم عام 1964 في ولاية يلوا لأب من أصول يونانية وأم من مدينة ريزا شمال شرقي تركيا، وتخرج في جامعة أولوداغ في بورصة وعمل معلمًا للفيزياء والكيمياء.

انضم لحزب الشعب الجمهوري في مسقط رأسه، وشغل منصب نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وخسر انتخابات رئاسة الحزب أمام كمال كليتشدار أوغلو مرتين (2014 و2018).

ترشح إنجه للانتخابات الرئاسية عام 2019، لكنه خسرها أمام أردوغان، لينشق لاحقًا في 2021 عن حزب الشعب، ويؤسس حزبًا جديدًا باسم “حزب البلد”.

يعد رئيس حزب البلد الممثل الحقيقي لـ”إرث أتاتورك”، وطرح عبر حزبه الجديد مشروعًا بديلًا عن الحكومة والمعارضة التقليدية في آن واحد.

ويعمل المرشح الرئاسي على استمالة الناخبين عبر جولات ميدانية، كما أنه معروف بعدائه للاجئين السوريين، وتعهد مرارًا بترحيلهم في حال فوزه بالانتخابات.

يتهمه أنصار المرشح الرئاسي كليتشدار أوغلو بتفتيت أصوات المعارضة ورفض الانسحاب من السباق الانتخابي، خاصة بعد اتحاد أحزاب من المعارضة لأول مرة تحت راية مرشح واحد ضد أردوغان.

وأعلن إنجه خوضه لسباق رئاسة تركيا في 21 مارس/آذار الماضي، وقدم أوراق ترشحه، وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات يوم 27 من الشهر نفسه قبول ترشحه، بعد تمكنه من جمع 100 ألف توكيل.