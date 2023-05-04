طائرات حربية في سماء الخرطوم.. تجدد اشتباكات السودان مع بدء سريان الهدنة السابعة (فيديو)

مع دخول الهدنة السابعة يومها الأول، تجددت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة -في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس- بين الجيش السوداني والدعم السريع بمحيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن طائرات حربية تحلق في سماء مدينة الخرطوم بحري شمالي العاصمة، وإن مضادات أرضية تابعة للدعم السريع تحاول التصدّي لها.





ونقلت الأناضول عن شهود عيان قولهم إن أصوات دوي المدافع والانفجارات القوية تتركز في وسط الخرطوم مع تصاعد أعمدة الدخان، كما حلقت طائرات عسكرية في مدينتي أم درمان بغرب الخرطوم، وبحري بشمالها.

وقال الجيش السوداني في بيان “اشتبكت قواتنا فجر اليوم مع المتمردين الذين حاولوا الهجوم على قيادة منطقة بحري العسكرية، دمرت قواتنا عددًا من العربات القتالية للمتمردين واستلمت 5 عربات”.

ودعا الجيش، المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع الاشتباكات وعدم التعامل مع الأجسام المعدنية الغريبة حرصًا على سلامتهم إلى حين وصول الفرق الفنية المتخصصة لسحبها والتعامل معها.

من جانبها، أدانت قوات الدعم السريع في بيان ما وصفته بـ”التصرفات غير المسؤولة من قيادات القوات الانقلابية وفلول النظام البائد، باختراقها للهدنة الإنسانية المعلنة ومهاجمة قواتنا منذ فجر اليوم الخميس في عدد من مواقع تمركزها”.

وقالت في بيانها “تعرضت قواتنا والأحياء السكنية إلى قصف عشوائي بالمدافع والطائرات”، مشيرة إلى ما قالت إنه “تعدد لمراكز القرارات داخل المجموعة الانقلابية انعكس سلبًا على تنفيذ الهدنة الإنسانية”، بحسب وصف البيان.

Aid must be allowed into Sudan, and we need secure and immediate access to be able to distribute it to people who need it most. Civilians and civilian infrastructure must be protected. Humanitarian workers and assets must be respected. They are #NotATarget. pic.twitter.com/eGC36mBJnI — António Guterres (@antonioguterres) May 3, 2023

غوتيريش: السودان عانى كثيرًا

من جانبه أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، أسفه لـ”إخفاق” المنظمة في وقف الحرب في السودان حيث تقوّض المعارك المستمرة جهود ترسيخ الهدنة.

وقال غوتيريش لصحفيين في نيروبي إن الأمم المتحدة “فوجئت” بتفجّر العنف في السودان لأنه كان مأمولًا أن تثمر المفاوضات بين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة “لم نتوقع حدوث ذلك، يمكن القول إننا أخفقنا في منع حصول ذلك”، وأشار إلى أن “بلدا مثل السودان عانى كثيرًا، لا يمكنه تحمّل نزاع على السلطة بين شخصين”.

بسم الله الرحمن الرحيم

قيادة قوات الدعم السريع

بيان هام

4 مايو 2023

تُدين قوات الدعم السريع التصرفات غير المسؤولة من قيادات القوات الانقلابية وفلول النظام البائد المتطرفة باختراقها للهدنة الانسانية المعلنة ومهاجمة قواتنا منذ فجر اليوم الخميس في عدد من مواقع تمركزها.

وتعرضت… pic.twitter.com/EiJPc0Qyxz — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) May 4, 2023

“هدنة من 7 أيام”

وأعلنت وزارة خارجية جنوب السودان، يوم الثلاثاء، أن طرفي النزاع في السودان وافقا خلال اتصال مع سلفا كير رئيس جنوب السودان، على هدنة لمدة 7 أيام تبدأ في 4 مايو/ أيار.

وقالت الوزارة في بيان إن البرهان وحميدتي “وافقا من حيث المبدأ على هدنة لمدة سبعة أيام من 4 إلى 11 مايو”.

ومنذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل/ نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع شهدت تعهدات سابقة لوقف إطلاق النار -تراوحت مدتها بين 24 و72 ساعة- حدوث انتهاكات.

وقالت وزارة خارجية جنوب السودان في بيان إن جهود وساطة قادها الرئيس سلفا كير أفضت إلى اتفاق بين طرفي الصراع على هدنة لفترة أطول تبدأ من يوم غد الخميس حتى 11 من الشهر الجاري، إلى جانب اختيار ممثلين للمشاركة في محادثات سلام. ولم يتضح حتى الآن مدى استعداد طرفي النزاع، للالتزام بالاتفاق.