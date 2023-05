طائرات حربية في سماء الخرطوم.. تجدد اشتباكات السودان مع بدء سريان الهدنة السابعة (فيديو)

مع دخول الهدنة السابعة يومها الأول، تجددت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة -في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس- بين الجيش السوداني والدعم السريع بمحيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن طائرات حربية تحلق في سماء مدينة الخرطوم بحري شمالي العاصمة، وإن مضادات أرضية تابعة للدعم السريع تحاول التصدّي لها.

ونقلت الأناضول عن شهود عيان قولهم إن أصوات دوي المدافع والانفجارات القوية تتركز في وسط الخرطوم مع تصاعد أعمدة الدخان، كما حلقت طائرات عسكرية في مدينتي أم درمان بغرب الخرطوم، وبحري بشمالها.

وقال الجيش السوداني في بيان “اشتبكت قواتنا فجر اليوم مع المتمردين الذين حاولوا الهجوم على قيادة منطقة بحري العسكرية، دمرت قواتنا عددًا من العربات القتالية للمتمردين واستلمت 5 عربات”.

ودعا الجيش، المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع الاشتباكات وعدم التعامل مع الأجسام المعدنية الغريبة حرصًا على سلامتهم إلى حين وصول الفرق الفنية المتخصصة لسحبها والتعامل معها.

من جانبها، أدانت قوات الدعم السريع في بيان ما وصفته بـ”التصرفات غير المسؤولة من قيادات القوات الانقلابية وفلول النظام البائد، باختراقها للهدنة الإنسانية المعلنة ومهاجمة قواتنا منذ فجر اليوم الخميس في عدد من مواقع تمركزها”.

وقالت في بيانها “تعرضت قواتنا والأحياء السكنية إلى قصف عشوائي بالمدافع والطائرات”، مشيرة إلى ما قالت إنه “تعدد لمراكز القرارات داخل المجموعة الانقلابية انعكس سلبًا على تنفيذ الهدنة الإنسانية”، بحسب وصف البيان.

