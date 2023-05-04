حوار مؤلم بين طفلة ووالدها ينتهي بصراخ ورعب نتيجة قصف الاحتلال على غزة (فيديو)

وثق مواطن من غزة ردة فعل ابنته على قصف قوات الاحتلال للقطاع ليلة الثلاثاء الماضي.

ويظهر في الفيديو المتداول، حوار بين الأب وابنته وهما يراقبان الطائرات الإسرائيلية المحلقة في المكان الذي كانت تستعد لقصف مناطق في غزة.

وتقول الطفلة موجهة كلامها لأبيها “نحن ننتظر هنا منذ ساعة ولم يأت (القصف)”، ليحاول والدها إقناعها بالذهاب للنوم بجانب والدتها، إذ لا يزال هناك متسع من الوقت قبل القصف المتوقع.

وأكد الرجل لابنته وهو يحاول طمأنتها “عندما يأتي القصف سأبلغك لتشاهديه”، وهو الأمر الذي رفضته الطفلة وأصرت على البقاء في مكانها أمام شباك المنزل لتشاهد القصف.

وعندما قصفت طائرات الاحتلال مكانًا في غزة، انفجرت الطفلة بالبكاء، وارتعبت من شدة الصوت وشكل الانفجار.

وحاول الوالدان بشدة تهدئة ابنتهما، لكنها استمرت بالبكاء من هول ما رأت.

حوار مؤلم بين طفلة ووالدها ينتهي بصراخ ورعب نتيجة القصف العنيف على #غزة pic.twitter.com/MgBGjICqwX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 4, 2023

وعلى مدى ساعات، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية هجمات واسعة على أهداف في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة 5 آخرين.

وبررت إسرائيل هجماتها بإطلاق فلسطينيين في قطاع غزة رشقات صاروخية باتجاه غلاف القطاع، ردًا على استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، بعد خوضه إضرابًا عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ اعتقاله في 5 فبراير/شباط الماضي، رفضًا لاعتقاله وللتهم الموجهة إليه وعلى رأسها “التحريض”.