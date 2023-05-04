تضم ذخيرة وأسلحة مضادة للدبابات وصواريخ.. مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار

أعلنت الإدارة الأمريكية، الأربعاء، اعتزامها تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بقيمة 300 مليون دولار.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن المساعدات تضم كميات من الذخيرة خاصة تلك المخصصة لأنظمة الصواريخ والمدفعية والدبابات والأسلحة المضادة للدبابات، إضافة إلى صواريخ وأسلحة خفيفة وذخيرتها.

وفي بيان نشرته الخارجية الأمريكية في موقعها على شبكة الإنترنت، قالت “سوف نواصل الوقوف مع شركائنا الأوكرانيين الذين يقاومون العدوان العسكري الروسي”.

وتشمل المساعدات شاحنات ومقطورات ضخمة لنقل المعدات الثقيلة، وقطع الغيار والمعدات الميدانية، لدعم القدرات التكتيكية للجيش الأوكراني في ساحة المعركة.

وأشار البيان إلى أن هذه الحزمة “ستساعد أوكرانيا، على مواصلة الدفاع عن نفسها بشجاعة، في مواجه العدوان الروسي الوحشي، الظالم”.

وحث البيان روسيا على إنهاء الحرب قائلًا “بإمكان روسيا إنهاء الحرب اليوم. وإلى أن يحدث ذلك، ستواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها، الوقوف إلى جوار أوكرانيا صفًا واحدًا، مهما تكلف الأمر”.

في الوقت نفسه قال رئيس مجموعة فاغنر للمرتزقة الروس، يفغيني بريغوزين إن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت هجوم الربيع المضاد، الذي طال انتظاره.

لكن قيادة الأركان الأوكرانية لم تعلن شيئًا عن العمليات العسكرية، حتى مساء الأربعاء، باستثناء بعض المعارك على جبهة خيرسون جنوبي البلاد.

يأتي ذلك بعد ساعات من اتهام موسكو كييف، بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في هجوم باستخدام طائرتين مسيرتين، على مقر إقامته في مبنى الحكومة الروسية، في موسكو، الكرملين.

ورغم النفي الأوكراني إلا أن موسكو أعلنت احتفاظها “بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين”.

وتواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، دعمًا لها في مواجهة الجيش الروسي.

وبدأت روسيا قبل أكثر من عام هجومًا واسع النطاق على الأراضي الأوكرانية، وأعلنت ضم مناطق عدة إليها من طرف واحد.