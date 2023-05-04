بعد اغتيال 3 مقاومين.. شهيدة في نابلس برصاص الاحتلال بزعم محاولة طعن (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشابة إيمان زياد أحمد عودة (26 عاما) اليوم الخميس جراء إصابتها برصاصة في الصدر أطلقتها عليها قوات الاحتلال في حوارة جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية بزعم محاولة طعن جنود إسرائيليين.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على الشابة قرب دوار عينابوس في وسط بلدة حوارة، وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، بأن الشهيدة نُقلت إلى المستشفى.

وتسلمت طواقم الهلال الأحمر الشابة إيمان عودة، وأجرت لها عملية إنعاش قلب ورئتين ونقلتها إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، قبل الإعلان عن استشهادها متأثرة بإصابتها.

وباستشهاد إيمان عودة، ترتفع حصيلة الشهداء اليوم الخميس إلى 4 شهداء، بعد استشهاد (معاذ مصري، وإبراهيم جبر، وحسن قطناني) برصاص قوات الاحتلال، في البلدة القديمة من مدينة نابلس.

3 شهداء في نابلس

واستُشهد 3 شبان وأصيب 4 آخرون اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامها البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وأفادت وزارة الصحة في بيان، باستشهاد 3 فلسطينيين، برصاص الاحتلال، اثنان منهم تشوهت ملامحهما كلّيًّا، جراء كثافة إطلاق النار عليهما، وبأن الشهداء هم: معاذ مصري، وابراهيم جبر، وحسن قطناني.

تغطية صحفية: "ارتقاء الشبان حسن قطناني ومعاذ المصري منفــذا عمــلية الاغوار الأخيرة والتي قتل فيها 3 مستوطنين، والشاب إبراهيم جبر أحد مساعدي المطلوبين برصاص الاحتلال في نابلس". pic.twitter.com/r6FezBfsRA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 4, 2023

وكانت قوات خاصة إسرائيلية (من فيلق المستعربين) قد تسللت إلى حارة الياسمينة بالبلدة القديمة وحاصرت منزلا لعائلة عكوبة، في وقت دفعت فيه قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط البلدة.

تغطية صحفية: "الطواقم الطبية الفلسطينية تنقل فتاة بعد إصابتها برصاص الاحتلال في حوارة". pic.twitter.com/Phrw0Hftsn — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 4, 2023

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان قولهم إن قوات الاحتلال استهدفت المنزل المحاصر بوابل من الرصاص الحي، كما أطلقت باتجاهه عددا من الصواريخ، ومنعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المنطقة.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، إن العدوان أسفر إضافة إلى ارتقاء الشهداء الثلاثة، عن إصابة 166 مواطنا، 4 منهم بالرصاص الحي جرى نقلهم إلى المستشفيات، و10 جراء السقوط، و152 أصيبوا باختناق بالغاز بينهم طلبة مدارس.

تغطية صحفية: "جماهير غفيرة تشيع جثامين الشبان الثلاثة في نابلس". pic.twitter.com/nmB4oCwS0M — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 4, 2023

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، الإضراب العام الشامل في المحافظة، حدادًا على أرواح الشهداء الثلاثة.

وبارتقاء شهداء نابلس الثلاثة والشهيدة إيمان اليوم الخميس، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين، منذ بداية العام الجاري إلى 108، بينهم 20 طفلًا وامرأتان.