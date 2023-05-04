أسرتا الزميلين ربيع الشيخ وبهاء إبراهيم تناشدان السلطات المصرية إطلاق سراحهما (فيديو)

ناشدت أسرتا الزميلين ربيع الشيخ وبهاء إبراهيم السلطات المصرية إطلاق سراحهما بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من مايو/أيار في كل عام.

وتأتي مناشدة الأسرتين بعد إفراج السلطات المصرية عن الزميل هشام عبد العزيز مطلع الأسبوع، بعد أن قضى 4 سنوات في السجون المصرية رهن الحبس الاحتياطي.

واعتقلت السلطات المصرية الزميلين بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ لدى ذهابهما في إجازة اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهما، وطالبت شبكة الجزيرة مرارًا السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن صحفييْها.

وطالب جوناثان داغر، مدير مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، السلطات المصرية بإطلاق سراح الزميلين بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ على الفور، ودون أي شروط.

وقال داغر في لقاء مع “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر إنه لم يكن ينبغي القبض عليهما من الأساس.

وذكر أنه يجب إيجاد حل سياسي لملف الحبس الاحتياطي، خاصة ما يتعلق بحبس الصحفيين.

بدوره قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ المصري، إن مجلس أمناء الحوار الوطني والمنسق العام ورئيس الأمانة الفنية وغالبية مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين تحدثوا جميعًا عن ضرورة إلغاء الحبس الاحتياطي.

وأعرب حسين عن أمنياته في إغلاق ملف الحبس الاحتياطي بشكل كامل ونهائي.

وأوضح أن لجنة ستبحث قانون الحبس الاحتياطي ضمن المحور السياسي في الحوار الوطني خلال أيام.

وأشار حسين إلى ما ورد في الكلمات خلال الجلسة الافتتاحية بشأن المطالبة بإغلاق هذا الملف، والإفراج عمن لم يتورطوا في الدماء.