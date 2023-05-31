واشنطن: بايدن كان واضحا في دعمه بيع طائرات إف 16 لتركيا

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان- بيير بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان واضحًا منذ مدة طويلة في دعمه بيع مقاتلات إف-16 لتركيا.

وأوضحت كارين، في مؤتمر صحفي، أن بايدن طرح تطلعه القوي حيال موافقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال اتصاله مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أول أمس الاثنين.

وأكدت أن موافقة أنقرة على انضمام السويد إلى الناتو ليست شرطًا من أجل بيع إف-16 لتركيا.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن إدارة الرئيس بايدن لا تربط بيع تركيا مقاتلات إف-16 بمسألة انضمام السويد إلى الناتو.

وأوضح بلينكن، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، أمس الثلاثاء، أن بيع تركيا مقاتلات إف-16 يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدّد بلينكن على وجوب تحقيق تقدّم ملموس في مسألتي بيع تركيا المقاتلات وعضوية السويد في الناتو، لافتًا إلى أن السويد وفنلندا أقدمتا على خطوات مهمة لإزالة مخاوف تركيا بشأن عضويتهما في الناتو.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي تركيا والمجر إلى الإسراع في التصديق على عضوية السويد في الناتو.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو، بعد تعهّد البلدين الأوربيين بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون في ملف مكافحة الإرهاب.

وصدّقت تركيا على انضمام فنلندا إلى الناتو أواخر مارس/آذار الماضي، بينما تتحفظ على انضمام السويد، وتطالبها بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين إلى أنقرة.