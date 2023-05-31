سياسة|الولايات المتحدة

طالبة عربية تتعرض لهجوم بعد حديثها عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال حفل تخرجها بجامعة نيويورك (فيديو)

31/5/2023

هاجم سياسيون في ولاية نيويورك فتاة أمريكية من أصول عربية، بعد أن انتقدت بشدة دولة الاحتلال الإسرائيلي واتهمتها بارتكاب جرائم قتل عشوائية في فلسطين، وذلك خلال كلمتها في حفل التخريج السنوي لكلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك (CUNY).

واتهمت الطالبة اليمنية فاطمة موسى محمد، عبر منبر الجامعة، استمرار الاحتلال في إطلاق القنابل والرصاص بشكل عشوائي على المصلين، وقتل الكبار والصغار ومهاجمة الجنائز والمقابر.

“الصمت لم يعد مقبولًا”

كما هاجمت قيام إسرائيل بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون، ومواصلة مشروعها الاستيطاني وطرد السكان الفلسطينيين من منازلهم، وتشجيعها عصابات الإعدام خارج إطار القانون بالاعتداء على منازل الفلسطينيين ومصالحهم التجارية، وإمعانها في اعتقال الأطفال.

وتابعت فاطمة، وهي المتحدثة باسم خريجي دفعة 2023 “كل هذا يؤكد أن النكبة ما زالت مستمرة، وإزاء هذا كله فإن الصمت لم يعد مقبولًا” .

نقاش حاد

ودفع خطاب فاطمة العشرات من السياسيين والمنظمات الداعمة لدولة الاحتلال إلى المطالبة بوقف تمويل الجامعة، ووصف بعضهم كلمتها بأنه “خطاب كراهية” و”مُعادٍ للسامية”، مما أثار نقاشًا حادًّا عبر المنصات بشأن حرية التعبير.

وزعم تقرير لمنظمة (SAFE CUNY)، الخميس الماضي، أن جامعة نيويورك أصبحت أكثر مدرسة أمريكية معادية للسامية بشكل منهجي خلال العامين الماضيين، حسب ما ذكرت صحيفة (جوراليزم بوست) الإسرائيلية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل