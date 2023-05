طالبة عربية تتعرض لهجوم بعد حديثها عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال حفل تخرجها بجامعة نيويورك (فيديو)

هاجم سياسيون في ولاية نيويورك فتاة أمريكية من أصول عربية، بعد أن انتقدت بشدة دولة الاحتلال الإسرائيلي واتهمتها بارتكاب جرائم قتل عشوائية في فلسطين، وذلك خلال كلمتها في حفل التخريج السنوي لكلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك (CUNY).

واتهمت الطالبة اليمنية فاطمة موسى محمد، عبر منبر الجامعة، استمرار الاحتلال في إطلاق القنابل والرصاص بشكل عشوائي على المصلين، وقتل الكبار والصغار ومهاجمة الجنائز والمقابر.

كما هاجمت قيام إسرائيل بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون، ومواصلة مشروعها الاستيطاني وطرد السكان الفلسطينيين من منازلهم، وتشجيعها عصابات الإعدام خارج إطار القانون بالاعتداء على منازل الفلسطينيين ومصالحهم التجارية، وإمعانها في اعتقال الأطفال.

وتابعت فاطمة، وهي المتحدثة باسم خريجي دفعة 2023 “كل هذا يؤكد أن النكبة ما زالت مستمرة، وإزاء هذا كله فإن الصمت لم يعد مقبولًا” .

ودفع خطاب فاطمة العشرات من السياسيين والمنظمات الداعمة لدولة الاحتلال إلى المطالبة بوقف تمويل الجامعة، ووصف بعضهم كلمتها بأنه “خطاب كراهية” و”مُعادٍ للسامية”، مما أثار نقاشًا حادًّا عبر المنصات بشأن حرية التعبير.

وزعم تقرير لمنظمة (SAFE CUNY)، الخميس الماضي، أن جامعة نيويورك أصبحت أكثر مدرسة أمريكية معادية للسامية بشكل منهجي خلال العامين الماضيين، حسب ما ذكرت صحيفة (جوراليزم بوست) الإسرائيلية.

This hater can spout her hate where she pleases but it should not be at the publicly funded @CUNY school of law. Her antisemitism destroyed this commencement and it must be roundly condemned and should not have been sanctioned with public funds.

CUNY Law School commencement speaker, Fatima Mohammed, uses her address to vilify Israel & America. The school had initially refused to make the video public.

This is the 2nd yr in a row a member of BDS org, SJP has given the speech:

This is the 2nd yr in a row a member of BDS org, SJP has given the speech: pic.twitter.com/hyYwBTChpJ

— Ari Ingel (@OGAride) May 27, 2023