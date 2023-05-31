حرب المسيّرات تستعر.. طائرة مسيّرة أوكرانية تشعل حريقا بمصفاة نفط روسية

قال مسؤولون روس، اليوم الأربعاء، إن طائرة مسيّرة أوكرانية أشعلت حريقا بمصفاة نفط في جنوبي روسيا، وأصاب قصف بلدة قريبة من الحدود للمرة الثالثة في أسبوع، مما ألحق أضرارا بمبان وأشعل النيران في سيارات.

وغداة اتهام روسيا لأوكرانيا بإرسال طائرات مسيّرة لمهاجمة المباني في موسكو، قال حاكم منطقة كراسنودار الروسية إن الطائرة المسيّرة هي السبب المحتمل في اندلاع حريق بمصفاة أفيبسكي للنفط.

وأضاف الحاكم فينيامين كوندراتييف على تلغرام أن وحدات الإطفاء أخمدت الحريق سريعا، وأنه لم تقع إصابات.

ومصفاة أفيبسكي ليست بعيدة عن ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود، بالقرب من مصفاة أخرى تعرضت للهجوم مرات عدة هذا الشهر.

ولم ترِد معلومات بَعدُ عمّن أطلق الطائرة المسيّرة، لكن موسكو اتهمت كييف بزيادة الهجمات داخل روسيا في الأسابيع القليلة الماضية، بينما قصفت روسيا مرارا المدن الأوكرانية بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وكانت الأوضاع في أوكرانيا هادئة نسبيا ليل الثلاثاء، إذ لم ترِد أنباء عن أي غارات جوية كبيرة. وكانت هجمات بطائرات مسيّرة روسية، أمس الثلاثاء، قد تسببت في مقتل شخص وإصابة أربعة في كييف، وفق مسؤولين أوكرانيين.

تأتي الهجمات داخل روسيا في الوقت الذي تستعد فيه كييف لهجوم مضاد لطرد القوات الروسية من الأراضي التي سيطرت عليها، منذ أن شنت موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.

وقال الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام إن ضربة مدفعية أوكرانية أصابت شخصا واحدا على الأقل في بلدة شيبيكينو الروسية، على بُعد 7 كيلومترات تقريبا إلى الشمال من الحدود مع منطقة خاركيف الأوكرانية.

وأسفر قصف ليلي استهدف مزرعة دواجن في منطقة لوغانسك الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 19، حسب ما ذكرت السلطات الروسية الأربعاء، متهمة الجيش الأوكراني بتنفيذ الضربة.

وتعرضت منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لمنطقة خاركيف الأوكرانية لهجمات متزايدة من قوات كييف في الأشهر القليلة الماضية.

ولم يَصدر بَعدُ تعليق من أوكرانيا على القصف الأخير، لكنها لا تعلن مسؤوليتها أبدا تقريبا عن هجمات داخل روسيا أو داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا.

وينفي الطرفان استهداف المدنيين في الحرب المستمرة منذ 15 شهرا.