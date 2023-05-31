تركيا.. صلاح الدين ديميرتاش يعلن اعتزاله العمل السياسي “النشط”

أعلن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديميرتاش، المسجون حاليًا، اعتزاله العمل السياسي “النشط” في المرحلة الحالية.

وكتب دميرتاش على تويتر من محبسه غربي البلاد: “اعتزلت السياسة النشطة في هذه المرحلة”.

كما اعتذر عن “عدم انتهاج سياسة جديرة” بشعبه، وتعهد بالعمل بأسلوب أفضل للتعلم من الانتقادات الموجهة ضده.

Merhabalar. Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum: "Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca, bana… — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 31, 2023

يأتي هذا بعد ساعات من انتقاده لحزب الشعوب الديمقراطي، الذي كان يشارك في رئاسته، بسبب غياب استراتيجية فعالة في الانتخابات.

وصلاح الدين ديمرتاش مسجون منذ عام 2016 بعد إدانته بتهمة “الدعاية للإرهاب”، وهو ما ينفيه ديميرتاش.

وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديموقراطي، بالارتباط بـ”حزب العمال الكردستاني”، الذي تصنفه تركيا والغرب بأنه “تنظيم إرهابي”.

ودعم الحزب زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو في انتخابات الرئاسة التي جرت مؤخرًا في مواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي فاز مجددًا بفترة رئاسية جديدة.

وأشار أردوغان إلى دميرتاش باعتباره “إرهابيًا”، وقال إن الإفراج عنه “غير محتمل” طالما ظل رئيسًا.